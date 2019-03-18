Торт на заказ и поцелуи на камеру: Анастасия Костенко показала кадры с дня рождения Дмитрия Тарасова

В минувший понедельник, 18 марта, российский футболист Дмитрий Тарасов отметил день рождения. Спортсмену исполнилось 32 года. На празднике присутствовала его жена — 24-летняя модель Анастасия Костенко. Она показала, какой необычный торт заказала для мужа, посвятила супругу нежные слова в блоге — и показала кадры с праздника.

«С Днем Рождения, мой любимый. Сегодня ты услышишь миллион пожеланий от самых близких и родных людей, пусть они все исполняются. Но самое главное я сказала тебе лично. Будь счастлив, как сейчас. Люблю тебя. Мой», — написала она.