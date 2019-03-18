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Торт на заказ и поцелуи на камеру: Анастасия Костенко показала кадры с дня рождения Дмитрия Тарасова

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов

Фото: Instagram Анастасии Костенко
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Дмитрий Тарасов отметил 32-й день рождения в кругу друзей и в сопровождении любимой.

В минувший понедельник, 18 марта, российский футболист Дмитрий Тарасов отметил день рождения. Спортсмену исполнилось 32 года. На празднике присутствовала его жена — 24-летняя модель Анастасия Костенко. Она показала, какой необычный торт заказала для мужа, посвятила супругу нежные слова в блоге — и показала кадры с праздника.

«С Днем Рождения, мой любимый. Сегодня ты услышишь миллион пожеланий от самых близких и родных людей, пусть они все исполняются. Но самое главное я сказала тебе лично. Будь счастлив, как сейчас. Люблю тебя. Мой», — написала она.

Слово «мой» возмутило поклонников Ольги Бузовой, которые все еще заглядывают в Instagram Анастасии. Они увидели аналогию с знаменитым тегом «тарабузиков»: «МояМой. Извините, не сдержалась. С днем рождения», «Какой твой? За плечами две жены и ребенок», «Еще одна. Туда же — "мой", ну... ну... судя по Тарасову и количеству браков на 32 года жизни, скоро будет общий», — ворчат они.

Дмитрий, в свою очередь, показал в своем блоге тизер влога, который опубликовал на своем канале его друг T-killah.

«Крутой домина», «Уровень непублиичности шкалит. Кто следующий? Малахов?», «Инстаграм — болезнь века», — подкалывают фолловеры, помня о том, что расставаясь с Ольгой Бузовой, Дмитрий жаловался на то, что она слишком часто показывала сценки из их жизни.

Однако из видеоролика выяснилось, что футболист вряд ли прочитает эти комментарии — как негативные, так и с поздравлениями. Мужчина также рассказал, что деньги, которые так любят считать хейтеры, достаются ему непросто. Тарасов сообщил, что тратит он их на семью и благотворительность — так, он перевел на помощь различным людям около полумиллиона рублей пока был на сборах, а также вложился в восстановление православного храма.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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