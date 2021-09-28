Торговля людьми и домогательства: суд признал певца R. Kelly виновным

Несмотря на то, что адвокаты исполнителя намерены обжаловать дело, суд присяжных вынес свой вердикт и признал его виновным в нарушении законов о запрете торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также в сексуальном насилии.

Оглашение приговора запланировано на 4 мая 2022 года. В случае тюремного срока артисту грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает The New York Times.