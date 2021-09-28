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Торговля людьми и домогательства: суд признал певца R. Kelly виновным
В США прошло судебное разбирательство против популярного музыканта, в результате которого его признали виновным в торговле людьми, а также в сексуальных домогательствах к женщинам и детям. Иск против исполнителя, поданный федеральной прокуратурой в Нью-Йорке, насчитывает 13 пунктов.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Личный Instagram @rkelly
Роберт Келли был обвинен в 2019 году после того, как следствию стало известно, что музыкант создал группировку из своих охранников и менеджеров, вместе с которыми вовлекал женщин и несовершеннолетних девушек в проституцию, а также подвергал их насилию.
Несмотря на то, что адвокаты исполнителя намерены обжаловать дело, суд присяжных вынес свой вердикт и признал его виновным в нарушении законов о запрете торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также в сексуальном насилии.
Оглашение приговора запланировано на 4 мая 2022 года. В случае тюремного срока артисту грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает The New York Times.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram