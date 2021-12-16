Топурия впервые прокомментировала слухи об измене бывшему мужу с Гуфом

Роман певицы и репера начался в 2018 году, когда еще общественность была уверена в том, что Кети до сих пор состоит в браке с бизнесменом Львом Гейхманом. Влюбленную парочку музыкантов, которая так и не хотела признаваться в том, что между ними нечто большее, чем дружба, часто замечали в компании друг друга и все было уверены — Топурия изменяет мужу с Гуфом. В то время солистка группы А'Studio как-то неправдоподобно оправдавлась заявив о том, что это вовсе не она, и история о романе на стороне — ложь. Ей, конечно же никто не поверил.

Спустя годы Топурия все же решила ответить на вопрос, волнующий поклонников: «А была ли измена?» Она объяснила, что расставания с мужем случилось за долго до начала отношений с Гуфом, только сообщать об этом экс-супруги не стали. «К сожалению, мы тогда не сказали, что мы на тот момент уже давно не жили вместе. Муж был в курсе моих новых отношений. Мы расстались на дружеской ноте. Долго думали говорить об этом или нет, но потом решили, что не стоит», — поделилась певица на YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Она также отметила, что расставание с репером в истории которого также фигурировала измена, случилось совершенно по другой причине — они просто не сошлись. «Думала, что моменты, которые мне не нравились были из-за зависимости, но потом оказалось, что это не так. Он неплохой парень, но наши пути разошлись», — откровенно рассказала Топурия.

На данный момент страсти между экс-возлюбленными поутихли, и каждый из них уже давно построил свою личную жизнь отдельно друг от друга. Кети вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова, и даже родила ему сына в январе этого года. А Гуф готовится к свадьбе со своей возлюбленной — дизайнером Юлией Ковалевой.