Топурия в белоснежном мини-платье, Кудрявцева в леопарде и другие звезды на грузинском застолье Сосо Павлиашвили на «Новой волне — 2019»

После выступления известных артистов на сцену вышли конкурсанты, исполнившие на этот раз авторские песни. В итоге больше всего баллов от жюри, в состав которого вошли Анжелика Варум, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Интарс Бусулис, Леонид Агутин и другие звезды, получила участница шоу «Голос» Илиана Санчес из Кубы.