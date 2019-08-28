passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Топурия в белоснежном мини-платье, Кудрявцева в леопарде и другие звезды на грузинском застолье Сосо Павлиашвили на «Новой волне — 2019»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 32

Кети Топурия

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Четвертый день Международного конкурса молодых исполнителей был посвящен Сосо Павлиашвили и другим знаменитым грузинским артистам. Завершился концерт после выступления конкурсантов на вечеринке в стиле грузинского застолья.

На побережье Черного моря продолжается «Новая волна — 2019», стартовавшая в Сочи в минувшие выходные. Четвертый день конкурса был посвящен грузинским артистам: перед зрителями выступили Сосо Павиашвили, Кети Топурия, Теона Контридзе, Валерий Меладзе и многие другие звезды шоу-бизнеса. А прямо за сценой знаменитости и гости могли попробовать блюда грузинской кухни.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

После выступления известных артистов на сцену вышли конкурсанты, исполнившие на этот раз авторские песни. В итоге больше всего баллов от жюри, в состав которого вошли Анжелика Варум, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Интарс Бусулис, Леонид Агутин и другие звезды, получила участница шоу «Голос» Илиана Санчес из Кубы.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

После концерты знаменитости отправились на вечеринку «Грузинское застолье», на которой гостей встречали танцоры и музыканты, исполнявшие грузинские зажигательные танцы и мелодии.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Развлекали в этот вечер собравшихся Сосо Павлиашвили и Теона Контридзе.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Большей звезд и конкурсантов с четвертого дня «Новой волны — 2019» — в нашей фотогалерее.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!