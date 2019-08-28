Топурия в белоснежном мини-платье, Кудрявцева в леопарде и другие звезды на грузинском застолье Сосо Павлиашвили на «Новой волне — 2019»

На побережье Черного моря продолжается «Новая волна — 2019», стартовавшая в Сочи в минувшие выходные. Четвертый день конкурса был посвящен грузинским артистам: перед зрителями выступили Сосо Павиашвили, Кети Топурия, Теона Контридзе, Валерий Меладзе и многие другие звезды шоу-бизнеса. А прямо за сценой знаменитости и гости могли попробовать блюда грузинской кухни.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
После выступления известных артистов на сцену вышли конкурсанты, исполнившие на этот раз авторские песни. В итоге больше всего баллов от жюри, в состав которого вошли Анжелика Варум, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Интарс Бусулис, Леонид Агутин и другие звезды, получила участница шоу «Голос» Илиана Санчес из Кубы.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
После концерты знаменитости отправились на вечеринку «Грузинское застолье», на которой гостей встречали танцоры и музыканты, исполнявшие грузинские зажигательные танцы и мелодии.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Развлекали в этот вечер собравшихся Сосо Павлиашвили и Теона Контридзе.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Большей звезд и конкурсантов с четвертого дня «Новой волны — 2019» — в нашей фотогалерее.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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