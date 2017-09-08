Топлес и в грязи: Гвинет Пэлтроу стала лицом с обложки первого выпуска журнала GOOP
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Первый выпуск корпоративного журнала бренда, принадлежащего американской актрисе, выйдет 19 сентября
44-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу разделась для обложки первого выпуска журнала ее собственного бренда GOOP. На фото актриса обмазана грязью, точнее, очищающей маской для тела Earth to Gwyneth («Земля Гвинет»).
Кроме того, на нескольких страницах журнала разместится большое интервью с Гвинет, в котором будет много откровений и личных наблюдений. Актриса поделится секретами красоты и своим опытом в различных сферах жизни. Как и полагается рекламному изданию, 96 страниц журнала посвящены продвижению товаров бренда GOOP.
Напомним, наибольшую известность Гвинет Пэлтроу принесло участие в фильме «Влюбленный Шекспир», благодаря которому актриса стала обладательницей «Оскара» и «Золотого глобуса» за главную женскую роль.
Фото: instagram