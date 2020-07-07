Топлес и с костылем: 61-летняя Мадонна показала пышный бюст и стальной пресс на дерзком селфи

Конечно, поклонников певицы ее новое дерзкое селфи не оставило равнодушными, о чем они написали в многочисленных комментариях: «Вы знаете, что все эти годы наделяете женщин силами делать то, что они хотят? Вы великолепны!», «У нее тело лучше, чем у большинства женщин. Я знаю, что она получит в ответ много хейта. Мадонна, выглядишь потрясающе!», «Все так же горяча», «Вот это ело в 61!», «Шикарная, и пусть говорят все, что угодно», «Королева», «От этой фотографии у меня перехватило дыхание!», «Секс», «Не верю, что в 61 может быть такое тело», «Выглядит шикарно», «Дива», «Прекрасна, как и всегда», «Такое тело и показать не стыдно», «Запредельно, вот что значит работать над собой», «Что за женщина! А вам слабо так выглядеть на седьмом десятке?».