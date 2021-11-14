17 лет спустя: Топалов и Лазарев намекнули на воссоединение группы Smash!!
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Фото: Natalya Loginova/Russian Look
На странице в Instagram у «темненького из Smash!!», как называли поклонники Сергея Лазарева, появилась публикация из звукозаписывающей студии вместе с бывшим коллегой по группе Владом Топаловым.
«Скоро. Smash!!! Вновь на студии», — написал певец в Stories.
Фото: @lazarevsergey/Instagram
Группа Smash!! была основана в 2000 году. Сергей Лазарев и Влад Топалов стали победителями первой «Новой волны» в 2002 году. Дуэт записал 3 успешных альбома и снял несколько клипов.
Smash!! исполняли песни в основном на английском языке и пользовались большим успехом у слушателей из России и Юго-Восточной Азии. Самыми успешными хитами группы были: Should Have Loved You More, Belle и Молитва.
Последний концерт дуэта состоялся в 2004 году в Киеве. Причиной для распада группы Топалов и Лазарев называли напряженные отношения между собой. Вскоре после выхода второго альбома Сергей решил покинуть коллектив, не явившись на презентацию. По контракту с Universal Music Russia артисты обязались выпустить еще одну пластинку, ради чего пытались наладить отношения. Но солистам не удалось помириться и Лазарев покинул дуэт. Влад Топалов еще два года оставался участником Smash!! после чего продюсеры заявили о завершении проекта. Последний альбом коллектива Evolution вышел в 2005 году с вокалом Влада Топалова.
Спустя почти 17 лет музыканты наладили отношения между собой и вполне возможно, что совсем скоро нас ждет воссоединение Smash!!
Фото и видео: Instagram, Global Look Press