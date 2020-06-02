Топ в стразах, неожиданно пышный бюст и розовые волосы: Бузова удивила поклонников новым образом

«Нереальная», «Очень Эффектно», «Красотка», «Мило», «Супер», «Эффектный образ», — пишут фолловеры. Напомним, что во время самоизоляции Ольга Бузова регулярно развлекает поклонников эффектными образами. Недавно она на спор во время челленджа с известным блогером помыла пол в собственном подъезде в весьма откровенном костюме горничной, вызвав противоречивую реакцию подписчиков. В честь Дня Победы Ольга устроила фотосессию в военной форме. Позднее опубликовала фото, на котором позирует в образе дерзкой школьницы