Топ в стразах, неожиданно пышный бюст и розовые волосы: Бузова удивила поклонников новым образом
Фото: Instagram
Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram фотографии, на которых позирует в сверкающем топе и неоново-розовом парике. «Ностальгия по моим трендам 2017 💕 я вновь возвращаю в обиход парики 🦄 Это лето будет ярким, обещаю 😈🔥», — написала она.
Фото: Instagram
«Нереальная», «Очень Эффектно», «Красотка», «Мило», «Супер», «Эффектный образ», — пишут фолловеры. Напомним, что во время самоизоляции Ольга Бузова регулярно развлекает поклонников эффектными образами. Недавно она на спор во время челленджа с известным блогером помыла пол в собственном подъезде в весьма откровенном костюме горничной, вызвав противоречивую реакцию подписчиков. В честь Дня Победы Ольга устроила фотосессию в военной форме. Позднее опубликовала фото, на котором позирует в образе дерзкой школьницы
Фото: Instagram
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