Топ демократичной марки, туфли «под Валентино» и брюки с эффектом металлик: Мария Вебер рассказала, какую одежду взяла на музыкальный фестиваль в Сочи

ак, например, она рассказала журналисту издания Passion.ru, много ли чемоданов одежды привезла в Сочи, как спасается от жары и каким образом поддерживает себя в великолепной форме. «Эти брюки российского дизайнера в свое время мне предоставили для фотосессии. Они настолько мне понравились, что я их тут же купила. Туфли я хотела приобрести концертные – такие, которые не жалко было бы «убить». В итоге выбрала что-то похожее на «Валентино», но, не этот бренд. А топ этот я купила в Zara.Таким образом, сегодня у меня такой гастрольный вариант. Но вы знаете, я мне очень нравятся наряды моего друга, дизайнера Андрея Воронова. У нас с ним невероятное понимание – я могу озвучить свое видение, эскиз мы прорабатываем вместе и на выходе получаются невероятные вещи. Например, у меня есть очень красивое платье, в котором я выступала вчера в рамках фестиваля на площади Южного Мола Сочинского морского порта, но из-за большой влажности оно очень промокло, поэтому сегодня мне пришлось облачиться в запасной вариант. Всего в Сочи я привезла два наряда (выступлений у меня было запланировано на два дня, соответственно, пару костюмов мне вполне достаточно), платье я бы все равно не успела бы сдать в химчистку, поэтому сегодня решила выступать в этих оригинальных брюках и топе. Как я справляюсь с жарой и повышенной влажностью? Вы знаете, у меня только один секрет – я приехала на площадку отрепетировать свой номер в 16.00, а мой выход был не раньше 21.00. И так как у меня здесь живет подруга, Светлана Светикова, мне удалось заехать к ней, принять душ и освежиться. Это и есть мой лайфхак (смеется). Что касается моей косметички, то в летний период я вообще предпочитаю не краситься, я вообще считаю, что в этот период нужно просто забыть про макияж. И несмотря на то, что в Москве лето было достаточно прохладным, в повседневный день я все равно предпочитаю обходиться без косметики. Но если я понимаю, что у меня запланированы съемки или выступление, то я могу использовать легкий BB-крем, тушь и блеск для губ. Если говорить о том, что помогает мне оставаться стройной, то это, скорее, генетика. Я не сижу на диетах, но периодически прихожу в спортзал (занимаюсь на тренажерах, плюс стараюсь провести кардиотренировку), но без фанатизма. Когда мне надоедает, я бросаю это дело, например, могу два месяца тренироваться, а затем на месяц забыть о занятиях», - поведала певица изданию Passion.ru.