Топ-7 культовых рок-звезд, которые так и не получили заветный «Грэмми»

Есть несколько рок-групп, таких как Rolling Stones или Eagles, которые неоднократно получали премию «Грэмми», однако были и те, кто так и не удостоился заветной награды. В преддверии церемонии 14 марта мы составили список из 7 рок-музыкантов, которые никогда не получали «Грэмми», но достойны их.

Группа Queen

Группа Queen была номинирована на четыре премии «Грэмми», но так и не выиграла. Музыканты были дважды номинировались на «Грэмми» в 1976 и 1980 годах, но оба раза уходили с церемонии награждения с пустыми руками. Синглы We Are The Champions / We Will Rock You («Мы — чемпионы») и Bohemian Rhapsody («Богемская рапсодия»), а также альбом «A Night at the Opera» были занесены в Зал славы премии «Грэмми».

Группа The Beach Boys