Топ-7 культовых рок-звезд, которые так и не получили заветный «Грэмми»
Фото: Global Look Press
Есть несколько рок-групп, таких как Rolling Stones или Eagles, которые неоднократно получали премию «Грэмми», однако были и те, кто так и не удостоился заветной награды. В преддверии церемонии 14 марта мы составили список из 7 рок-музыкантов, которые никогда не получали «Грэмми», но достойны их.
Группа Queen
Группа Queen была номинирована на четыре премии «Грэмми», но так и не выиграла. Музыканты были дважды номинировались на «Грэмми» в 1976 и 1980 годах, но оба раза уходили с церемонии награждения с пустыми руками. Синглы We Are The Champions / We Will Rock You («Мы — чемпионы») и Bohemian Rhapsody («Богемская рапсодия»), а также альбом «A Night at the Opera» были занесены в Зал славы премии «Грэмми».
Группа The Beach Boys
Фото: Global Look Press
The Beach Boys также были номинированы на четыре награды, но ушли без побед. Можно было предположить, что группа получила бы по крайней мере одну «Грэмми» за знаковый альбом 1966 года Pet Sounds («Звуки домашних животных»), но на удивление осталась с пустыми руками. В 1966 году песня Good Vibrations («Хорошие колебания») принесла Beach Boys три номинации на премию «Грэмми», но группе так и не удалось одержать победу. Их четвертая и последняя номинация на «Грэмми» была в 1988 году за песню Kokomo («Кокомо»). Хотя группа так и не получила Грэмми, в 2001 году ей была присуждена награда за заслуги перед музыкантами.
Игги Поп
Фото: Global Look Press
Легенда панк-рока Игги Поп был номинирован дважды. Трудно поверить, что Игги Поп, и как сольный исполнитель, и как эксцентричный фронтмен детройтских панк-рокеров The Stooges, выпустил более 20 альбомов, но получил только две номинации на «Грэмми». Последний раз Pop был номинирован в 2016 году на лучший альбом альтернативной музыки, но проиграл Blackstar («Черная звезда») Дэвида Боуи. Поп получил награду за пожизненные достижения в 2020 году.
Джими Хендрикс
Фото: Global Look Press
Знаковое исполнение Джими Хендрикса «Усеянное звездами знамя» принесло ему единственную номинацию на «Грэмми». Джими Хендрикс написал бесчисленное количество хитов, которые определили конец 60-х — начало 70-х годов, и его игра, кажется, ежегодно входит в список лучших гитаристов. Но его единственная номинация на «Грэмми» в 1970 году была вызвана его культовым исполнением песни Фрэнсиса Скотта Ки в 1969 году на Вудстоке. При этом в 1992 году Хендрикс получил награду за достижения от Академии звукозаписи.
Чак Берри
Фото: Global Look Press
Гитарист-первопроходец Чак Берри никогда не номинировался на «Грэмми». Несмотря на то, что его соло вдохновили таких музыкантов, как Кейт Ричардс, Джон Майер и бесчисленное множество других гитаристов, Чак Берри так и не получил ни одной номинации на «Грэмми». Тем не менее, Академия звукозаписи признала пионера рок-н-ролла наградой за заслуги в жизни в 1984 году. Три его записи, Maybellene («Мейбелин»), Roll Over Beethoven («Переверните Бетховена») и Johnny B. Goode («Джонни Б. Гуд»), были включены в список Зал славы Грэмми в 1988, 1990 и 1999 годах соответственно.
Группа The Ramones
Фото: Global Look Press
The Ramones также так и не получили номинации на «Грэмми», однако новаторская панк-группа внесла свой одноименный альбом в Зал славы «Грэмми», а в 2011 году они получили награду за достижения в жизни.
Боб Марли
Фото: Global Look Press
Шокирующе, но факт — Боб Марли так и не получил «Грэмми». Исполнитель — не рок-звезда в традиционном смысле этого слова, но его музыка иногда включала элементы рока и, безусловно, оказывала влияние на рок-среду. Не говоря уже о том, что Марли был одним из величайших музыкантов на планете, пионером в жанре регги и выпустил хитовые альбомы, в том числе Exodus («Исход») и Uprising («Восстание»). За годы, прошедшие после его смерти в 1981 году, два альбома Марли и три его сингла были занесены в Зал славы «Грэмми». В 2001 году он получил награду за достижения в жизни.
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