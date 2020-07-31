Тонкие губы, другие глаза и нос: как Маша Распутина выглядела в молодости и до пластики

К концу 1990-х дискография Распутиной насчитывала 6 студийных альбомов: «Городская сумасшедшая», «Я родилась в Сибири», «Синий понедельничек», «Маша Распутина (Сингл)», «Я была на Венере», «Ты меня не буди».

В 1999 году 35-летняя Маша Распутина вышла замуж во второй раз. Вскоре у нее и супруга — бизнесмена и продюсера Виктора Захарова родилась дочь Маша.

И в этот период артистке приходят мысли начать корректировать внешность. Распутина становится постоянной клиенткой пластических хирургов. Уже в начале 2000-х лицо певицы начинает меняться. Первым делом, в погоне за уходящей молодостью, она делает подтяжку лица и блефаропластику, из-за чего заметно меняется разрез глаз. Потом Маша добралась до носа, сделав его более тонким и по последней моде сплющенным с боков, и до губ, накачав их до невероятных размеров. В итоге и без того большой рот артистки перетягивает на себя все внимание.

В 2003 году в клипе на совместный с Филиппом Киркоровым хит «Роза чайная» Маша Распутина блещет обновленной красотой. Ее имидже претерпел изменения: она появляется с длинными локонами и переделанным лицом. Тогда же глаза зрителей все чаще стали спускаться на увеличившуюся грудь артистки (но делала она пластику или нет, непонятно, ее бюст всегда был приличного размера).