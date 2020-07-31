Тонкие губы, другие глаза и нос: как Маша Распутина выглядела в молодости и до пластики
Фото: Pravda Komsomolskaya/ Global Look press
Маша Распутина (Алла Агеева — настоящее имя певицы, — прим. ред) родилась в Кемеровской области. О том, что у девочки есть актерские и вокальные способности, было понятно с детства. После школы Алла решила поступать в Кемеровский государственный университет культуры и искусств, но один из педагогов Тверского музыкального училища, присутствовавший на вступительных экзаменах, услышав голос Агеевой, переманил ее в свое учебное заведение.
Уже через год после окончания училища Алла приехала в Москву, где записала свою первую студийную песню «Играй, музыкант», ставшую хитом и лауреатом фестиваля «Песня года — 1989». Тогда Алла Агеева превратилась в Машу Распутину.
Фото: Кадр видео
Громкий псевдоним вызывал разные ассоциации, но артистка была уверена: он отражает ее горячую суть. Первые появления Маши Распутиной вызывали оторопь публики. К середине 1980-х на эстраде уже были раскованные и смелые Пугачева, Леонтьев, отплясывал Пресняков-младший, но Маша произвела фурор своим поведением.
Стройная длинноногая блондинка появлялась на публике в нарядах минимальной длины, подчеркивая свою сексуальность, и вела себя зачастую вызывающе: «отвязно» танцевала и могла даже улечься на сцене.
Фото: Кадр видео
В то время Распутина была молодой матерью и восходящей звездой. В 1985 году она родила дочь Лиду от первого супруга и своего первого продюсера Владимира Ермакова. В те годы артистка ничего не делала с внешностью, лишь подчеркивая природную молодость, свои тонкие и даже угловатые черты лица ярким макияжем, этим еще больше акцентируя внимание на своей провинциальной отвязности.
В молодости у Распутиной были тонкие губы, нос пимпочкой, белые волосы. В той энергичной девушке теперь уже и нельзя узнать нынешнюю артистку. Но главным ее достоянием был голос. В одном из интервью певица рассказывала, что даже арабские шейхи не могли устоять перед ее тембром и предлагали большие деньги, чтобы она пела только для них.
Фото: Кадр видео
К концу 1990-х дискография Распутиной насчитывала 6 студийных альбомов: «Городская сумасшедшая», «Я родилась в Сибири», «Синий понедельничек», «Маша Распутина (Сингл)», «Я была на Венере», «Ты меня не буди».
В 1999 году 35-летняя Маша Распутина вышла замуж во второй раз. Вскоре у нее и супруга — бизнесмена и продюсера Виктора Захарова родилась дочь Маша.
И в этот период артистке приходят мысли начать корректировать внешность. Распутина становится постоянной клиенткой пластических хирургов. Уже в начале 2000-х лицо певицы начинает меняться. Первым делом, в погоне за уходящей молодостью, она делает подтяжку лица и блефаропластику, из-за чего заметно меняется разрез глаз. Потом Маша добралась до носа, сделав его более тонким и по последней моде сплющенным с боков, и до губ, накачав их до невероятных размеров. В итоге и без того большой рот артистки перетягивает на себя все внимание.
В 2003 году в клипе на совместный с Филиппом Киркоровым хит «Роза чайная» Маша Распутина блещет обновленной красотой. Ее имидже претерпел изменения: она появляется с длинными локонами и переделанным лицом. Тогда же глаза зрителей все чаще стали спускаться на увеличившуюся грудь артистки (но делала она пластику или нет, непонятно, ее бюст всегда был приличного размера).
И в последние 20 лет о пластических операциях и преображении Распутиной говорят больше, чем о ее творчестве, хотя она выпустила еще четыре диска: «Поцелуй меня при всех», «Живи, страна!», «Роза чайная», «Маша Распутина. The Best».
Фото: Alexander Keltik/ Global Look press
Яркая и эксцентричная Распутина следуя моде год за годом продолжает себя перекраивать: с возрастом ее скулы становятся все больше, нос все уже, глаза все шире.
Фото: Starface
Маша Распутина не обращает внимания на пересуды вокруг своей внешности, но может резко ответить, если ей в лоб зададут некорректный вопрос. Так на одном из ток-шоу она не выдержала: «Да дались вам мои сиськи, задница и передница!».
Впрочем, поклонники, а главное супруг и две взрослые дочери любят Машу Распутину такой, какая она есть. И, судя по совместным фото, Виктор Захаров гордится яркой супругой, которая выглядит, как красивая кукла.
О том, как со временем меняется внешность знаменитостей, читайте в нашей постоянной рубрике «Было-стало».
Фото: Instagram Маши Распутиной, Pravda Komsomolskaya, Anna Salynskaya, Alexander Keltik, Olga Loskutova/ Global Look press, кадры видео youtube-канала «Звезды шоу-бизнеса и знаменитости: знай обо всем», Starface
Видео: youtube-канал Филипп Киркоров, телеканал «Ретро», Instagram Маши Распутиной
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