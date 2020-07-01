Тонкая талия, шикарные формы: 22-летняя миллиардерша Кайли Дженнер с помощью корсета добилась идеальной фигуры

«О боже мой!», «Великолепная», «Самая красивая», «Неповторимая!», — полетели тысячи комментариев в адрес Кайли.

Кайли — младшая дочь в известном семействе Кардашьян-Дженнер. Ее мать, и все сестры — Кортни, Ким, Хлои, Кендалл и брат Роб сколотили состояния на участии в реалити-шоу и крупных бизнесах. Выпуск косметики сделал Кайли Дженнер одной из самых богатых молодых знаменитостей.

В Instagram члены семьи всегда показывают идеальные картинки: стройные фигуры, безупречные макияж и прически. Но папарацци часто ловят знаменитостей на улицах, и их фото доказывают, что в повседневной жизни — без ретуши и дорогих вещей — они выглядят так же обыденно, как и простые люди вокруг.