Тонкая талия, шикарные формы: 22-летняя миллиардерша Кайли Дженнер с помощью корсета добилась идеальной фигуры
Фото: www.instagram.com/kyliejenner/
22-летняя долларовая миллиардерша Кайли Дженнер продемонстрировала в социальной сети, как добивается идеальной фигуры. Модель и бизнесвумен с ярким макияжем и стильной укладкой надела корсет бежевого цвета, который сильно затянула. Так у нее получилась тонкая талия, которая контрастно подчеркнула шикарные формы девушки.
«О боже мой!», «Великолепная», «Самая красивая», «Неповторимая!», — полетели тысячи комментариев в адрес Кайли.
Кайли — младшая дочь в известном семействе Кардашьян-Дженнер. Ее мать, и все сестры — Кортни, Ким, Хлои, Кендалл и брат Роб сколотили состояния на участии в реалити-шоу и крупных бизнесах. Выпуск косметики сделал Кайли Дженнер одной из самых богатых молодых знаменитостей.
В Instagram члены семьи всегда показывают идеальные картинки: стройные фигуры, безупречные макияж и прически. Но папарацци часто ловят знаменитостей на улицах, и их фото доказывают, что в повседневной жизни — без ретуши и дорогих вещей — они выглядят так же обыденно, как и простые люди вокруг.
Фото и видео: Instagram Кайли Дженнер
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