Снимок появился в Instagram популярной plus-size модели

29-летняя Эшли Грэм уже давно доказала, что для успешной модельной карьеры не обязательно обладать «классическими» 90-60-90. На счету американки большое количество глянцевых обложек, а в Instagram с завидной регулярностью появляются кадры из модных и, зачастую, откровенных фотосессий.

Несколько часов назад в блоге появился снимок модели в черном латексном платье с корсетным верхом, которое подчеркнуло изящные изгибы фигуры Эшли.

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) Сен 8 2017 в 3:47 PDT

Модель активно занимается спортом: Эшли ходит в тренажерный зал и любит гимнастику на полотнах. Кроме того, девушка уже неоднократно доказала, что можно любить и быть любимой вне зависимости от размера одежды.

Напомним, недавно plus-size модель поделилась фотографиями, сделанными на отдыхе: Эшли позирует в леопардовом бикини.