Тому Крузу исполнилось 59 лет: интересные факты из жизни голливудского актера

Том Круз по праву считается одним из самых талантливых и успешных голливудских актеров. За свою карьеру он снялся в более чем 90 фильмах. Вспомним самые интересные факты из жизни именинника.

Том Круз не пользуется услугами каскадеров на съемочных площадках и выполняет все, даже очень опасные, трюки сам.

Изначально, актер планировал профессионально заниматься борьбой, а не сниматься в кино.

В 1998 году Том спас женщину от нападения, с помощью телохранителей актера удалось задержать грабителя.