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Тому Крузу исполнилось 59 лет: интересные факты из жизни голливудского актера

3 июля звезда фильма «Миссия невыполнима» отмечает день рождения.
Том Круз

Том Круз по праву считается одним из самых талантливых и успешных голливудских актеров. За свою карьеру он снялся в более чем 90 фильмах. Вспомним самые интересные факты из жизни именинника.

Том Круз не пользуется услугами каскадеров на съемочных площадках и выполняет все, даже очень опасные, трюки сам.

Изначально, актер планировал профессионально заниматься борьбой, а не сниматься в кино.

В 1998 году Том спас женщину от нападения, с помощью телохранителей актера удалось задержать грабителя.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Том Круз

Фото: Global Look Press

К 14 годам артисту пришлось сменить около 15 школ из-за частых переездов. Родители Круза постоянно меняли места работ.

Николь Кидман и Том Круз в фильме «Далеко-далеко», 1990 год

Актер с детства переживал из-за низкого роста. Благодаря висению на турнике он смог увеличить его до 170 сантиметров.

На главную роль в фильме «Железный человек» изначально рассматривался Том Круз, а не Роберт Дауни – младший.

После выхода фильма «Рискованный бизнес» продажи солнцезащитных очков марки Ray Ban, в которых Том играл главную роль, выросли на 2000%.

В возрасте 14 лет актера выгнали из духовной семинарии за кражу ликера у священника.

В школьное время актер страдал дислексией и испытывал большие трудности в чтении.

Третьей супруге Круза актрисе Кэти Холмс пришлось отказаться от мяса и принять сайентологические взгляды избранника прямо на первом свидании.

Актер яркий приверженец движения сайентологии, из-за которого, по слухам, и распался его брак с Холмс.

Том Круз отказался от главной роли в фильме «Матрица», которая досталась Киану Ривзу.

Фото: Global Look Press

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