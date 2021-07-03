Тому Крузу исполнилось 59 лет: интересные факты из жизни голливудского актера
Том Круз по праву считается одним из самых талантливых и успешных голливудских актеров. За свою карьеру он снялся в более чем 90 фильмах. Вспомним самые интересные факты из жизни именинника.
Том Круз не пользуется услугами каскадеров на съемочных площадках и выполняет все, даже очень опасные, трюки сам.
Изначально, актер планировал профессионально заниматься борьбой, а не сниматься в кино.
В 1998 году Том спас женщину от нападения, с помощью телохранителей актера удалось задержать грабителя.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
К 14 годам артисту пришлось сменить около 15 школ из-за частых переездов. Родители Круза постоянно меняли места работ.
Актер с детства переживал из-за низкого роста. Благодаря висению на турнике он смог увеличить его до 170 сантиметров.
На главную роль в фильме «Железный человек» изначально рассматривался Том Круз, а не Роберт Дауни – младший.
После выхода фильма «Рискованный бизнес» продажи солнцезащитных очков марки Ray Ban, в которых Том играл главную роль, выросли на 2000%.
В возрасте 14 лет актера выгнали из духовной семинарии за кражу ликера у священника.
В школьное время актер страдал дислексией и испытывал большие трудности в чтении.
Третьей супруге Круза актрисе Кэти Холмс пришлось отказаться от мяса и принять сайентологические взгляды избранника прямо на первом свидании.
Актер яркий приверженец движения сайентологии, из-за которого, по слухам, и распался его брак с Холмс.
Том Круз отказался от главной роли в фильме «Матрица», которая досталась Киану Ривзу.
Фото: Global Look Press
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