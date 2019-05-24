Томный взгляд, изящные плечи: Виктория Дайнеко показала новое чувственное фото

Виктория Дайнеко – девушка красивая и позитивная, что каждый раз подтверждает новыми фотографиями в своем Instagram. Вика почти на всех фотографиях улыбается и буквально сияет. Она выкладывает фото со многочисленных фотосессий, но и не стесняется показать свою природную красоту на снимках без макияжа. Подписчики Вику обожают и каждый раз отмечают ее нежность и красоту.
24 мая Дайнеко поделилась с фолловерами новой фотографией, на которой позирует с обнаженными плечами. «Hold your breath and count to ten, fall apart then start again. Start again.(c) English Summer Rain @placeboworld в моей голове на повторе», - подписала она фотографию.
Фото: Instagram
За несколько часов пост Виктории собрал десятки комментариев. Поклонники, лишившиеся слов от такой красоты, лишь ставили смайлики со значками огня и сердечками. «Уфффф вауууу», «Красотуля», «Крутая», - написали поклонники Вике. Отметились даже фанаты-иностранцы: «this is my dose! wow wow» (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Некоторое время назад Виктория Дайнеко обратилась к подписчикам, а вернее – к тем из фолловеров, кто считает возможным критиковать ее за каждый шаг. Вика попросила оставлять мнение при себе и не советовать, что, как и когда публиковать на своей странице в Instagram. «Я могу сниматься в мужских журналах с таким же успехом как и быть мамой, с таким же успехом как сниматься в кулинарных передачах. Каждый видит то, что он хочет. … Всем любви!», - написала Виктория.
А вам нравится Вика?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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