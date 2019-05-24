Томный взгляд, изящные плечи: Виктория Дайнеко показала новое чувственное фото

Некоторое время назад Виктория Дайнеко обратилась к подписчикам, а вернее – к тем из фолловеров, кто считает возможным критиковать ее за каждый шаг. Вика попросила оставлять мнение при себе и не советовать, что, как и когда публиковать на своей странице в Instagram. «Я могу сниматься в мужских журналах с таким же успехом как и быть мамой, с таким же успехом как сниматься в кулинарных передачах. Каждый видит то, что он хочет. … Всем любви!», - написала Виктория.

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