Томный взгляд, длинные открытые ноги: Нино Нинидзе поделилась кадром смелой фотосессии

29-летняя актриса снялась уже в 18 фильмах. Часто она публикует в социальной сети фотографии с профессиональных фотосессий, а также снимки с маленьким сыном Сандро и любимым мужчиной Максимом Виторганом.

Роман Нинидзе и Виторгана начался чуть больше года назад. К тому времени актер пережил развод с Ксенией Собчак, а его молодая избранница — расставание с мужем Кириллом Плетневым. Сначала Максим и Нино скрывали свой роман и даже на светские мероприятия приезжали по отдельности и держались отстраненно друг от друга. Но несколько месяцев спустя они перестали скрывать чувства друг к другу.

На днях они отметили первую годовщину начала романа.