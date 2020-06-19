Томный взгляд, длинные открытые ноги: Нино Нинидзе поделилась кадром смелой фотосессии
Фото: Instagram Нино Нинидзе
28-летняя актриса Нино Нинидзе поделилась с подписчиками в Instagram кадром стильной архивной фотосессии. В кадре красавица Нино позирует в легком расстегнутом платье, сидя на стуле. Открытые ноги при этом она подняла высоко. О том, что кадр достали из архива, говорят длинные волосы актрисы, сейчас Нинидзе носит более короткую стрижку.
Фото: Instagram
29-летняя актриса снялась уже в 18 фильмах. Часто она публикует в социальной сети фотографии с профессиональных фотосессий, а также снимки с маленьким сыном Сандро и любимым мужчиной Максимом Виторганом.
Роман Нинидзе и Виторгана начался чуть больше года назад. К тому времени актер пережил развод с Ксенией Собчак, а его молодая избранница — расставание с мужем Кириллом Плетневым. Сначала Максим и Нино скрывали свой роман и даже на светские мероприятия приезжали по отдельности и держались отстраненно друг от друга. Но несколько месяцев спустя они перестали скрывать чувства друг к другу.
На днях они отметили первую годовщину начала романа.
Фото и видео: Instagram Нино Нинидзе
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