Актриса порадовала фанатов соблазнительным снимком.

Подписчики осыпали артистку комплиментами, сравнив ее с русалкой: «Света, ты Совершенна!», «Русалка», «Нереальная красота», «Нельзя вот так вот равнодушно смотреть на эту красоту», «Волшебная».

К слову, о фигуре. Как ранее признавалась актриса, секрет ее стройности заключается в правильном питании. Ходченкова употребляет только вареные продукты и полностью отказалась от круп, мучного, жареного, соленого, а также старается как можно реже позволять себе сладкое.

Кроме того, для подержания тонуса Светлана пьет горячую воду с лимоном. «Цвет лица становится здоровым и красивым. Кстати, этот рецепт в очередной раз доказывает, что красота идет изнутри!», — рассказывала она.

Фото: instagram, globallookpress