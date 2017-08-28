Томные позы и безупречная фигура: Светлана Ходченкова взбудоражила поклонников фото в купальнике
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Актриса порадовала фанатов соблазнительным снимком.
Светлана Ходченкова опубликовала в блоге новое фото, которое буквально взбудоражило поклонников. На снимке актриса похвасталась безупречным телом в черном слитном купальнике.
Подписчики осыпали артистку комплиментами, сравнив ее с русалкой: «Света, ты Совершенна!», «Русалка», «Нереальная красота», «Нельзя вот так вот равнодушно смотреть на эту красоту», «Волшебная».
К слову, о фигуре. Как ранее признавалась актриса, секрет ее стройности заключается в правильном питании. Ходченкова употребляет только вареные продукты и полностью отказалась от круп, мучного, жареного, соленого, а также старается как можно реже позволять себе сладкое.
Кроме того, для подержания тонуса Светлана пьет горячую воду с лимоном. «Цвет лица становится здоровым и красивым. Кстати, этот рецепт в очередной раз доказывает, что красота идет изнутри!», — рассказывала она.
Фото: instagram, globallookpress