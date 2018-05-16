Томную Лизу Боярскую сфотографировали в компании сексуальных красавцев

Елизавета Боярская часто принимает участие в фотосессиях. Одной из последних стала съемка для журнала «Собака», в которой актриса предстала в спортивно-модном образе. При этом один кадр вызвал у поклонников вопросы.
Я обожаю этих ребят за бесконечную креативность, смелость и безбашенность, что бы они не придумали,- съёмка для @sobaka_ru всегда настоящий творческий акт! Майский номер уже в продаже! Спасибо всей супер-команде за талант и дерзость! За замечательный текст! #собакару #tousrussia #tousjewelry #touslovers
На нем Лиза сидит в окружении мужчин-моделей, некоторые из которых полуобнажены. Фолловеры Боярской посчитали этот снимок достаточно провокационным и даже поинтересовались у звезды, не будет ли муж Максим Матвеев ревновать.
Впрочем, Елизавета предпочла не отвечать на подобные вопросы. Напомним, Боярская и Матвеев женаты уже почти 8 лет и воспитывают сына Андрея.
Фото: Instagram