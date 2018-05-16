Томную Лизу Боярскую сфотографировали в компании сексуальных красавцев

На нем Лиза сидит в окружении мужчин-моделей, некоторые из которых полуобнажены. Фолловеры Боярской посчитали этот снимок достаточно провокационным и даже поинтересовались у звезды, не будет ли муж Максим Матвеев ревновать.

Впрочем, Елизавета предпочла не отвечать на подобные вопросы. Напомним, Боярская и Матвеев женаты уже почти 8 лет и воспитывают сына Андрея.

Фото: Instagram