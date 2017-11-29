Актриса опубликовала видео по мотивам фотосессий в Крыму.

Пока Москва утопает в снегу и сверкает новогодней иллюминацией, 48-летняя Эвелина Бледанс отправилась в рабочую поездку в Крым. Актриса неоднократно признавалась в любви к полуострову, а некоторое время назад поделилась в Instagram видеороликом, снятым летом во время многочисленных откровенных фотосессий.

«Да, сейчас так не попозируешь, но морской воздух и прогулки по Набережной всё равно прекрасны! Вот подумываю новогодние каникулы провести в Крыму…», — подписала под горячим видео Эвелина.