Томная Эвелина Бледанс поделилась летними воспоминаниями
Пока Москва утопает в снегу и сверкает новогодней иллюминацией, 48-летняя Эвелина Бледанс отправилась в рабочую поездку в Крым. Актриса неоднократно признавалась в любви к полуострову, а некоторое время назад поделилась в Instagram видеороликом, снятым летом во время многочисленных откровенных фотосессий.
«Да, сейчас так не попозируешь, но морской воздух и прогулки по Набережной всё равно прекрасны! Вот подумываю новогодние каникулы провести в Крыму…», — подписала под горячим видео Эвелина.
«Ну вы красотка конечно!Шикарно выглядите)», «Как всегда прекрасны 🌹❤️», «Только в Крыму, мы все Вас тут всегда ждём)», «Великолепная», — оценили подписчики откровенные кадры.
Эвелина Бледанс пока не уточняет, в какой компании планирует отмечать Новый год. Не так давно в Сети появились слухи о новом возлюбленном актрисы, разошедшейся с супругом год назад. По мнению источника, Эвелину связывают теплые отношения с московским галеристом Сергеем Демчевым.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram