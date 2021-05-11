Том Круз и Скарлетт Йоханссон призвали бойкотировать «Золотой глобус»

Голливудскую ассоциацию иностранной прессы (HFPA), которая присуждает награды, обвинили в расизме из-за того, что среди ее 86 членов нет ни одного темнокожего журналиста.

На фоне скандала звезда фильма «Миссия невыполнима» Том Круз отказался от своих статуэток «Золотой глобус». Ему присуждали премию трижды — за лучшую мужскую роль (фильмы «Джерри Магуайер» и «Рожденный 4 июля») и в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» («Магнолия»).