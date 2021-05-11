Том Круз и Скарлетт Йоханссон призвали бойкотировать «Золотой глобус»
Фото: picture-alliance.com
Голливудскую ассоциацию иностранной прессы (HFPA), которая присуждает награды, обвинили в расизме из-за того, что среди ее 86 членов нет ни одного темнокожего журналиста.
На фоне скандала звезда фильма «Миссия невыполнима» Том Круз отказался от своих статуэток «Золотой глобус». Ему присуждали премию трижды — за лучшую мужскую роль (фильмы «Джерри Магуайер» и «Рожденный 4 июля») и в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» («Магнолия»).
Против организаторов престижной премии выступила и Скарлетт Йоханссон, которую четыре раза номинировали на премию. Она призвала бойкотировать работу ассоциации и уточнила, что опыт общения с членами HFPA вынудил ее отказаться от участия в конференциях. «В прошлом я часто сталкивалась с сексистскими вопросами и замечаниями некоторых членов HFPA, которые граничили с сексуальными домогательствами», — подчеркнула она.
Бойкотировать «Золотой глобус» решили Netflix, Amazon и WarnerMedia. Они прекратили сотрудничество с HFPA. Кроме того, против организации выступила телевизионная компания NBC и пообещала не транслировать церемонию награждения в 2022 году.
Фото: picture-alliance.com
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