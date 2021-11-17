Звезды сошлись: Том Холланд впервые публично рассказал о романе с Зендаей

Фанаты 25-летней Зендаи и ее ровсеника Тома Холланда уже достаточно давно и активно следят за взаимоотношениями двух актеров. Долгое время коллеги не признавались в том, что являются парой и активно скрывали свою личную жизнь от лишних глаз, однако это все равно не помогло сохранить их любовь под завесой тайны: таблоиды и поклонники продолжали обсуждать их отношения.

Именно желание сохранить приватность личной жизни мешало Зандае и Тому открыто признаться в чувствах друг к другу долгие годы. «Один из недостатков нашей славы — мы не можем скрывать что-то. Момент, который, как кажется, должен быть только между двумя любящими людьми, видит весь мир», — рассказал «Человек паук» в своем интервью изданию GQ.

Однако продолжать монолог на тему отношений не стал — решил, что без своей второй половинки самостоятельно рассказывать подробности их любви не имеет право. «Знаешь, я слишком уважаю ее, чтобы что-то рассказывать. Это не моя история. Это наша история. И мы поговорим об этом, когда вдвоем будем готовы», — заявил актер.