Том Холланд, Леонардо ДиКаприо и другие актеры, совершившие подвиги в реальной жизни

Но одно дело играть подвиг на камеру, а другое - по-настоящему рисковать ради спасения других людей. Однако среди знаменитостей, игравших «крутых парней» в кино, оказалось немало тех, кто успел проявить себя как Человек в реальной жизни.

Любимый актер прекрасной половины человечества Леонардо ДиКаприо, прославившийся, в том числе, ролью в «Титанике», повторил подвиг своего персонажа Джека: он принял участие в операции по спасению 24-летнего юноши, который провел в воде 11 часов. Узнав о человеке, упавшем за борт с океанского лайнера в январе 2020 года, ДиКаприо отменил развлекательную прогулку с возлюбленной и вместо этого отправился с друзьями на поиски утопающего.