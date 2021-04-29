Том Холланд, Леонардо ДиКаприо и другие актеры, совершившие подвиги в реальной жизни
Фото: picture-alliance.com
Но одно дело играть подвиг на камеру, а другое - по-настоящему рисковать ради спасения других людей. Однако среди знаменитостей, игравших «крутых парней» в кино, оказалось немало тех, кто успел проявить себя как Человек в реальной жизни.
Любимый актер прекрасной половины человечества Леонардо ДиКаприо, прославившийся, в том числе, ролью в «Титанике», повторил подвиг своего персонажа Джека: он принял участие в операции по спасению 24-летнего юноши, который провел в воде 11 часов. Узнав о человеке, упавшем за борт с океанского лайнера в январе 2020 года, ДиКаприо отменил развлекательную прогулку с возлюбленной и вместо этого отправился с друзьями на поиски утопающего.
Фото: picture-alliance.com
В июне 2019 года сыгравший «Человека-паука» Том Холланд спас фанатку, которую чуть не задавила толпа. Пользователь под ником Cass в Twitter рассказала и показала, как возбужденная толпа, желающая получить автограф, придавила ее. В этот момент знаменитость пригрозил фанатам и приказал им остановиться. Потом он подошел к девушке и успокоил ее.
Фото: picture-alliance.com
Бессменный Индиана Джонс - Харрисон Форд - не только актер, воплощающий трюки на экране, но и рекордсмен по подвигам в реальной жизни. Звезда увлекается пилотированием. В 2015 году его любовь к небу спасла жизнь туристки Сары Джордж, застрявшей высоко в горах Айдахо и умиравшей от обезвоживания организма. Харрисон откликнулся на ее сообщение о помощи по рации и первым примчался на место трагедии. Год спустя он нашел пропавшего в горах бойскаута, а как-то раз помог женщине выбраться из упавшего в кювет автомобиля.
Фото: picture-alliance.com
Сыгравший специального агента Джона Смита в фильме «Мистер и миссис Смит» Брэд Питт также однажды спас фанатку. Кроме того, он как-то стоял на улице и успел заметить, что на проходившую мимо женщину на огромной скорости мчится автомобиль. Звезда картин «Семь» и «Троя» бросился на помощь и сбил с ног девушку, не дав попасть под колеса машины.
Фото: picture-alliance.com
Красавец Джерард Батлер в 1997 году чуть не утонул, спасая жизнь захлебнувшегося в воде маленького мальчика. По словам Батлера, в момент, когда он нес ребенка к медикам, он вовсе не чувствовал себя героем: его ноги подкашивались, а сердце колотилось от страха, что просто не успеет доставить малыша живым. За этот поступок звезда награжден «Медалью за мужество» от Королевского общества человечности.
Фото: picture-alliance.com
Брутальный Клинт Иствуд спас владельца гольф-клуба Стива Джона, который во время банкета подавился пищей и не мог дышать. Он поднял стокилограммового Стива на руки и с помощью метода Геймлиха помог кусочку сыра выскочить из дыхательных путей. А в молодости Иствуд и вовсе работал инструктором по плаванию - спас пятерых военных с тонущей подводной лодки.
Фото: picture-alliance.com
Том Круза известен не только тем, что выполняет все трюки в кино сам, без помощи каскадеров, но и героизмом в реальной жизни. Однажды он вытащил из поврежденной машины семейную чету за пару минут до того, как автомобиль загорелся. А за несколько лет до этого помог еще одной участнице ДТП, виновник которого скрылся с места происшествия. Актер оказал первую помощь, вызвал спасателей и даже оплатил лечение пострадавшей девушке, у которой не оказалось страхового полиса.
Фото: picture-alliance.com
Хью Джекман во время отдыха в Сиднее спас сына и его друзей. Во время отдыха 15-летний подросток внезапно оказался в эпицентре сильного разрывного течения, которое начало затягивать его и еще нескольких мальчишек вглубь Тихого океана. Актер вытащил всех из этой западни.
Фото: picture-alliance.com
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