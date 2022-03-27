Толстоганова призналась, что не могла забеременеть из-за последствий бурной молодости
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Она из самых успешных актрис российского шоу-бизнеса Виктория Толстоганова воспитывает троих детей. Правда, о появлении наследников звезда задумалась только после 30 лет. Несмотря на то что Виктория впервые вышла замуж всего в 24 года, почти десять лет она не думала о потомстве из-за занятости в кино и бурной молодости.
Когда актриса решилась завести детей, она столкнулась с некоторыми трудностями. Как признается Толстоганова, ее прошлый образ жизни изрядно нарушил планы по зачатию ребенка.
«Я долго не могла забеременеть, потому что в свое время слишком много делала, чтобы детей не иметь... Подростковый возраст у меня длился до 30 лет», — цитирует актрису WomanHit.
Однако Толстогановой все же удалось забеременеть, и в 2005 году на свет появилась дочь Варвара. На тот момент артистка состояла в отношениях с первым мужем Андреем Кузичевым, которому в 2008 году подарила и второго ребенка, сына Федора. Спустя 15 лет брака влюбленные расстались. В 2011 году Виктория вышла замуж за режиссера Алексея Аграновича и в том же году родила сына Ивана.
Фото: Global Look Press