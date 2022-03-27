Толстоганова призналась, что не могла забеременеть из-за последствий бурной молодости

Она из самых успешных актрис российского шоу-бизнеса Виктория Толстоганова воспитывает троих детей. Правда, о появлении наследников звезда задумалась только после 30 лет. Несмотря на то что Виктория впервые вышла замуж всего в 24 года, почти десять лет она не думала о потомстве из-за занятости в кино и бурной молодости.

Когда актриса решилась завести детей, она столкнулась с некоторыми трудностями. Как признается Толстоганова, ее прошлый образ жизни изрядно нарушил планы по зачатию ребенка.