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Толстоганова, Бардо и другие звезды побывали на вручении премии GQ Travel Awards

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Толстоганова

Фото: Пресс-служба
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15 марта в московском отеле «Метрополь» состоялось вручение премии в области элитного туризма.

Вечером 15 марта в историческом отеле «Метрополь» в Москве состоялась торжественная церемония вручения премии в области элитного туризма GQ Travel Awards. Ведущие профессионалы индустрии, российские звезды и известные путешественники собрались в «Метрополе», чтобы поздравить лучших из лучших. Среди гостей вечера были замечены Игорь Гаранин, Мария Ивакова, Наталья Бардо, Артем Королев, Виктория Борисевич, Polina, Виктория Толстоганова, Полина Киценко, Роман Прыгунов, Альберт Сагирян, Марина Жигалова-Озкан, Мария Шумакова, Илья Бачурин, Андрей Фомин, Анастасия Задорина, Ирина Йовович, Стас и Дарья Лисиченко, Петр Аксенов, Инга Берман, Марианна Максимовская, Ирина Елизарова, Юлия Шарапова, Уиллиам Ламберти, Кристина Шаповалова, Ян Яновский и многие другие.

Елена Летучая

Фото: Пресс-служба

Ведущей церемонии стала Елена Летучая. За музыкальное сопровождение вечера отвечали композитор и пианист Кирилл Рихтер, группа «Градусы», певица Ян Гэ. Гастрономическую программу подготовил бренд-шеф отеля «Метрополь» Андрей Шмаков, а главным напитком вечера стал шотландский односолодовый виски Talisker. Дизайнер Юлия Шакирова и ее команда Shakirova Studio отвечали за стиль и оформление торжественного зала.

Фото: Пресс-служба

Победителями премии GQ Travel Awards по версии читателей журнала GQ стали:

  • «Лучший город мира»: Москва
  • «Самая гостеприимная страна»: Греция
  • «Лучший зарубежный аэропорт»: Changi Airport, Sigapore
  • «Лучший российский аэропорт»: Аэропорт Шереметьево, Москва
  • «Лучшая зарубежная авиакомпания»: Qatar Airways
  • «Лучшая российская авиакомпания»: «Аэрофлот»
  • «Лучший зарубежный пляжный отель»: Soneva Fushi, Maldives
  • «Лучший российский городской отель»: Lotte Hotel Moscow
  • «Лучший зарубежный городской отель»: Four Seasons, Milano
  • «Лучший российский отель для отдыха»: Mriya Resort & Spa
  • «Лучший оздоровительный комплекс в России»: Verba Mayr
  • «Город, который нас вдохновляет»: Иерусалим
  • «Самый красивый остров»: Сейшельские острова
  • «Лучший СПА в России»: Riviera Wellness Resort, Белгород
  • «Лучший зарубежный горнолыжный отель»: The Chedi Andermatt
  • «Лучший зарубежный семейный отель»: Ikos Dassia, Corfu, Greece
  • «Лучший гранд-отель в России»: Metropol Moscow Hotel
  • «Лучший исторический отель Санкт-Петербурга»: «Астория»
  • «Открытие года»: Abaton Island Resort & Spa
  • «Лучший бренд travel-аксессуаров»: Louis Vuitton
  • «Лучший travel-блогер»: Екатерина Андреева
  • «Лучший зарубежный СПА при отеле»: Las Ventanas al Paraiso, a Rosewood Resort

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: пресс-служба

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