Толстоганова, Бардо и другие звезды побывали на вручении премии GQ Travel Awards

Вечером 15 марта в историческом отеле «Метрополь» в Москве состоялась торжественная церемония вручения премии в области элитного туризма GQ Travel Awards. Ведущие профессионалы индустрии, российские звезды и известные путешественники собрались в «Метрополе», чтобы поздравить лучших из лучших. Среди гостей вечера были замечены Игорь Гаранин, Мария Ивакова, Наталья Бардо, Артем Королев, Виктория Борисевич, Polina, Виктория Толстоганова, Полина Киценко, Роман Прыгунов, Альберт Сагирян, Марина Жигалова-Озкан, Мария Шумакова, Илья Бачурин, Андрей Фомин, Анастасия Задорина, Ирина Йовович, Стас и Дарья Лисиченко, Петр Аксенов, Инга Берман, Марианна Максимовская, Ирина Елизарова, Юлия Шарапова, Уиллиам Ламберти, Кристина Шаповалова, Ян Яновский и многие другие.