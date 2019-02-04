«Толстая, глупая и что?»: Анна Седокова признала свои недостатки и полюбила их

Анна Седокова уже давно никак не может найти новую любовь, и недавно она поняла, в чем может быть причина — сначала звезда хочет научиться быть счастливой без мужчины. Она попыталась разобраться в себе и поделилась любопытными мыслями в своем Instagram.

«Вот я такая, как есть. Толстая, глупая, немного дурная и что? Когда ты это признаешь и понимаешь, что деваться тебе от этого некуда, а значит, нужно научится жить и единственное мнение которое тебе важно — это мнение собственное. И единственный человек, ради которого ты должен выплясывать, доказывая ,что ты молодец — это как бы ты сам», — рассуждает Анна (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).