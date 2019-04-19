«Только вперед»: Дочь Ирины Салтыковой выпустила новую версию хита «Серые глаза»

Дочь известной в 90-х годах певицы Ирины Салтыковой строит карьеру в шоу-бизнесе. Все задатки у нее есть: от матери и отца, популярного певца Виктора Салтыкова девушка взяла все самое лучшее – артистизм, харизму, голос и привлекательную внешность. Сейчас девушка выступает под псевдонимом Alyssa Salt, сообщает портал Letidor.ru.
Недавно Алиса сняла клип на суперхит Ирины Салтыковой «Серые глаза». Правда, от старой песни остался только узнаваемый припев. Большую часть текста переписали и положили на современную мелодию.
«У детей знаменитостей всегда такой комплекс ˝в тени родителей˝. Я долго пряталась, каждый год меняла сценический псевдоним. А сейчас я решила сделать заявление: от своих корней нельзя бежать, нужно гордиться тем, что у тебя есть. Этим ремейком и клипом я говорю маме большое спасибо за все», - поблагодарила Алиса Ирину Салтыкову (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Поклонники начинающей певицы настолько впечатлены ее певческими данными, что уверены: представлять Россию на «Евровидении» должна именно Алиса. Они убеждают девушку подать заявку на следующий год, и отправляться на конкурс вслед за Сергеем Лазаревым.
«Алису надо на ˝Евровидение˝ отправлять.. Голос супер!!», «Алиса, такого шикарного голоса, как у тебя в нашем шоу-бизнесе НЕТ!!! Ты лучшая!», «Только вперед! Никого не слушайте, кто говорит обратное, они просто завидуют))) Удачи Вам в вашем творчестве!», — комментируют поклонники выступления Алисы.
Ирина Салтыкова, которая является продюсером Алисы, очень гордится дочерью. Так, в на 31 день рождения наследницы она написала в социальных сетях: «Алисочка, моя любимая Дочка!!!! Поздравляю тебя с Днем Рождения!!!! Желаю тебе быть счастливой, здоровой, успешной, любящей и любимой, все мечты твои чтобы сбылись!!! Люблю тебя, я всегда с тобой рядом!!! Твоя Мама))».
Ирина Салтыкова была замужем за популярным певцом Виктором Салтыковым восемь лет. Развелись они в 1995-м. В 1987 году у супругов родилась дочь Алиса. Сейчас отец отношения со старшей дочерью не поддерживает и винит в этом экс-жену.
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Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Видео: Instagram, youtube.com/ МУЗ-ТВ