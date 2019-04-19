«Только вперед»: Дочь Ирины Салтыковой выпустила новую версию хита «Серые глаза»

«Алису надо на ˝Евровидение˝ отправлять.. Голос супер!!», «Алиса, такого шикарного голоса, как у тебя в нашем шоу-бизнесе НЕТ!!! Ты лучшая!», «Только вперед! Никого не слушайте, кто говорит обратное, они просто завидуют))) Удачи Вам в вашем творчестве!», — комментируют поклонники выступления Алисы.

Ирина Салтыкова, которая является продюсером Алисы, очень гордится дочерью. Так, в на 31 день рождения наследницы она написала в социальных сетях: «Алисочка, моя любимая Дочка!!!! Поздравляю тебя с Днем Рождения!!!! Желаю тебе быть счастливой, здоровой, успешной, любящей и любимой, все мечты твои чтобы сбылись!!! Люблю тебя, я всегда с тобой рядом!!! Твоя Мама))».

Ирина Салтыкова была замужем за популярным певцом Виктором Салтыковым восемь лет. Развелись они в 1995-м. В 1987 году у супругов родилась дочь Алиса. Сейчас отец отношения со старшей дочерью не поддерживает и винит в этом экс-жену.

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Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: Instagram, youtube.com/ МУЗ-ТВ