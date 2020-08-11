«Только пришла в себя от шока»: Глюкоза откровенно рассказала о допросе и запрете посещения Украины

34-летняя Глюк’Оzа (настоящее имя Наталья Ионова –прим.ред.) оказалась в центре скандала после того, как некоторое время назад пресс-служба Министерства внутренних дел Украины сообщила, что российской исполнительнице запрещен въезд в страну. И практически в это же время в Сети появился ролик допроса Натальи Ионовой, в котором певица просит пустить ее в Киев. При этом в видео содержится не весь разговор певицы с таможенниками, а лишь отдельные ее фразы, вырванные из контекста, в частности, например: «Крым – украинский…», умело вставленная в «нужное» по сценарию место. И если близким людям Наталье удалось объяснить, что это действительно было выдернуто из контекста, то в социальных сетях началась настоящая травля. Глюк’Оzа решила не подливать масла в огонь, взяла передышку, собралась с мыслями и обратилась ко всем неравнодушным, прокомментировав тот злополучный ролик, на котором она отвечала на политические вопросы.

Исполнительница пояснила, что прилетела в Киев повидаться со своими друзьями и пообщаться с коллегами: «У меня уже был запрет на посещение Украины на три года из-за того, что я побывала в Крыму». Наталья добавила, что, когда срок прошел, она решила рискнуть и вновь отправилась в столицу Украины, даже не подозревая, чем для нее обернется это путешествие.

«Я только пришла в себя от шока. Сложно было сразу дать какие-то комментарии, морально я была просто уничтожена. Когда я оказалась на таможне, вокруг меня развернули настоящую операцию. Меня допрашивали больше трех часов. С первых минут на меня давили, будто я какая-то террористка. Со мной все время говорили на украинском языке... Человек, который меня допрашивал, задавал один и тот же вопрос: «Чей Крым?» Я долгое время пыталась объяснить, что я артист, что не готова и не хочу комментировать политику, я вне политики я просто еду к своим друзьям. Меня не отпускали. На третьем часу прессинга вопросом: «Чей Крым?» я задала встречный вопрос: «Чего вы добиваетесь? Чтобы я сказала, что Крым украинский? Что вообще происходит? Ну отправляйте обратно, к чему эти допросы?» Но им нужно было чтобы в моей речи прозвучало это словосочетание, а дальше все уже было смонтировано» — прокомментировала свое состояние артистка.

В ближайшие три года Наталья вряд ли посетит эту страну – ей вновь выдали специальную бумагу с запретом въезда на Украину. Сейчас певица приходит в себя, собирается с мыслями и благодарит поклонников за поддержку в такой непростой ситуации.