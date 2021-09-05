Только люкс: Екатерина Волкова показала гардероб с дорогими брендовыми вещами
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @volkovihome/Instagram
Аксессуары от Dior, Chanel и Yves Saint Laurent являются необходимым атрибутом в образах артистки. В забавном видео Волкова позирует перед дочерью и ее подругами, а они ставят оценки выходам звезды.
«Вчера был разбор гардероба со стилистом, но на роль стилиста претендовали еще Лиза и подруга. Вот что из этого получилось, когда по призванию стилисты все», — подписала видео актриса.
Идея ролика похожа на одну из сцен сериала «Секс в большом городе», когда главная героиня Кэрри перед переездом проводила ревизию своего гардероба, а подруги помогали ей с выбором, что из одежды оставить, а с чем давно пора попрощаться.
Практически все образы Екатерины понравились девочкам, и в большинстве своем, актриса получила положительные оценки своему новому гардеробу.
Фото и видео: Instagram