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Только люкс: Екатерина Волкова показала гардероб с дорогими брендовыми вещами

39-летняя звезда сериала «Воронины» провела ревизию в своем гардеробе и показала подписчикам в Instagram несколько собранных со стилистом образов, которые она планирует носить наступившей осенью. Среди комплектов, состоящих из модных юбок и тренчей актриса похвасталась и сумками от легендарных модных домов, стоимостью в несколько сотен тысяч рублей.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Волкова

Фото: @volkovihome/Instagram

Аксессуары от Dior, Chanel и Yves Saint Laurent являются необходимым атрибутом в образах артистки. В забавном видео Волкова позирует перед дочерью и ее подругами, а они ставят оценки выходам звезды.

Екатерина Волкова показала новый гардероб

«Вчера был разбор гардероба со стилистом, но на роль стилиста претендовали еще Лиза и подруга. Вот что из этого получилось, когда по призванию стилисты все», — подписала видео актриса.

Идея ролика похожа на одну из сцен сериала «Секс в большом городе», когда главная героиня Кэрри перед переездом проводила ревизию своего гардероба, а подруги помогали ей с выбором, что из одежды оставить, а с чем давно пора попрощаться.

Практически все образы Екатерины понравились девочкам, и в большинстве своем, актриса получила положительные оценки своему новому гардеробу.

Фото и видео: Instagram