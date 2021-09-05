Только люкс: Екатерина Волкова показала гардероб с дорогими брендовыми вещами

«Вчера был разбор гардероба со стилистом, но на роль стилиста претендовали еще Лиза и подруга. Вот что из этого получилось, когда по призванию стилисты все», — подписала видео актриса.

Идея ролика похожа на одну из сцен сериала «Секс в большом городе», когда главная героиня Кэрри перед переездом проводила ревизию своего гардероба, а подруги помогали ей с выбором, что из одежды оставить, а с чем давно пора попрощаться.

Практически все образы Екатерины понравились девочкам, и в большинстве своем, актриса получила положительные оценки своему новому гардеробу.