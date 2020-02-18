Поддержать Егора Кончаловского пришли его мама Наталья Аринбасарова, экс-супруга Любовь Толкалина и дочь Мария, брат Петр (сын Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой), дочь Веры Глаголевой Анна Нахапетова с дочерью Полиной, Евгения Малахова, Александр Буйнов и многие другие. По сюжету, 17-летний Глеб, сын очень важного, обеспеченного и высокопоставленного господина, заслужил своими сомнительными подвигами на грани криминала репутацию сорвиголовы и беспредельщика. Однажды во время ночных гонок по улицам Москвы, уходя от преследования ГИБДД, Глеб не справился с управлением и сбил пешехода. Пока неприятности не улягутся, отец отсылает сына подальше в северные края, туда, где он любил охотится еще в 90-е и где познакомился с отшельником, живущим в лесу. Именно у него и «прячут» Глеба. Для молодого человека начинается совершенно иная жизнь с крайне непредсказуемым, мрачным и молчаливым стариком...В широкий прокат картина выходит 27 февраля. Купить билеты можно будет здесь. Фото: пресс-службаПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!