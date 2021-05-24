Тодоренко заступилась за Лорак и Проклову после заявлений о харассменте

«Только делать это надо не для того, чтобы с кем-то или чем-то бороться, а чтобы добиться положительных изменений, чтобы мир стал лучше. Можно бороться сколько угодно против, но война всегда порождает войну. Я считаю, что такие методы, к сожалению, тщетны, они бессмысленны», - подчеркнула она, пишет KP.Ru.

Напомним, Проклова рассказала, что в юности к ней приставал известный актер, имени которого не называла. При этом из контекста было понятно, что речь идет об Олеге Табакове. Ани Лорак заявила, что ее домогался продюсер Константин Меладзе.