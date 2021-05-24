Тодоренко заступилась за Лорак и Проклову после заявлений о харассменте
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram@reginatodorenko
Как уточнила Тодоренко, она с харассментом не сталкивалась. По мнению Регины, в этом ей помогло то, что ее продюсером является женщина. Она добавила, что генеральный директор канала «Пятница» Николай Картозия никогда и никого не домогался. При этом Регина поддержала Проклову и Лорак. Телеведущая считает, что о домогательствах надо говорить, так как это важная для общества тема.
«Только делать это надо не для того, чтобы с кем-то или чем-то бороться, а чтобы добиться положительных изменений, чтобы мир стал лучше. Можно бороться сколько угодно против, но война всегда порождает войну. Я считаю, что такие методы, к сожалению, тщетны, они бессмысленны», - подчеркнула она, пишет KP.Ru.
Напомним, Проклова рассказала, что в юности к ней приставал известный актер, имени которого не называла. При этом из контекста было понятно, что речь идет об Олеге Табакове. Ани Лорак заявила, что ее домогался продюсер Константин Меладзе.
Фото: Instagram@reginatodorenko
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