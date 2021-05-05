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Тодоренко vs Каменских: кому больше идет образ в стиле Фриды Кало

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Фото: @reginatodorenko / Instagram

Регина Тодоренко и Настя Каменских примерили образ знаменитой художницы.

На днях сразу две ярких представительницы отечественного шоу-бизнеса примериои образ знаменитой художницы Фриды Кало.

Регина Тодоренко появилась с венком и монобровью на съемках телепередачи:

Настя Каменских устроила вечеринку в честь своего 34-летия. Для мероприятия визажист адаптировала образ Фриды к современным тенденциям.

Как считаете, кому подходит больше?

Фото: @reginatodorenko, @kamenskux / Instagram