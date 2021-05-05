Тодоренко vs Каменских: кому больше идет образ в стиле Фриды Кало
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Фото: @reginatodorenko / Instagram
Регина Тодоренко и Настя Каменских примерили образ знаменитой художницы.
На днях сразу две ярких представительницы отечественного шоу-бизнеса примериои образ знаменитой художницы Фриды Кало.
Регина Тодоренко появилась с венком и монобровью на съемках телепередачи:
Настя Каменских устроила вечеринку в честь своего 34-летия. Для мероприятия визажист адаптировала образ Фриды к современным тенденциям.
Как считаете, кому подходит больше?
Фото: @reginatodorenko, @kamenskux / Instagram
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