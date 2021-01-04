Тодоренко в небесно-голубом, Милохин в куртке и другие звезды на премии «Прорыв года — 2021»

Не упустил шанса блеснуть интересным нарядом и поп-король российской эстрады Филипп Киркоров, который появился на церемонии в костюме с золотом. Недавно расставшийся с телеведущей Ольги Бузовой Давид Манукян предстал в образе истинного джентльмена. Он стал одним из обладателей статуэтки «Прорыв года», о чем сообщил в блоге.