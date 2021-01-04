Тодоренко в небесно-голубом, Милохин в куртке и другие звезды на премии «Прорыв года — 2021»
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Мероприятие, на котором назвали имена самых влиятельных и успешных знаменитостей, посетили многие звезды. Одними из первых пришли певицы Ани Лорак, Зара, Наталья Подольская, исполнители Филипп Киркоров, Дима Билан, Владимир Пресняков, Ваня Дмитриенко, телеведущие Регина Тодоренко, Елена Летучая, Юля Коваль, блогеры Дава, Даня Милохин, фигурист Роман Костомаров и другие. Вели церемонию награждения актеры Вячеслав Манучаров и Екатерина Гусева.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Телеведущая Регина Тодоренко появилась на церемонии в наряде в весенних, легких тонах. Она выбрала небесно-голубой костюм и небольшую сумку из бисера. Вместе с ведущей, прославившейся из-за передачи «Орел и решка», позировал российский тиктокер, рэп-исполнитель Даня Милохин. Блогер-миллионник появился в молодежном свободном стиле - на нем были черные штаны, белая футболка, разноцветная куртка и кроссовки.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Певица Зара предпочла универсальный черный и выгодно подчеркнула свою фигуру. На ней был жакет из твида, а в руках – микросумка в тон.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Победительница конкурса «Мисс Вселенная» 2002 года, телеведущая, хозяйка вечера Оксана Федорова купила для светского мероприятия черный костюм. Она подчеркнула стильный look ярко-розовыми лодочками на высоком каблуке, массивными серьгами и колье с бриллиантами.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Украинская певица Ани Лорак буквально сияла в мерцающем костюме с глубоким декольте. Костюм платью предпочли и бывшая ведущая «Ревизорро» Елена Летучая и певица Анжелика Агурбаш. Если на первой был элегантный светлый наряд в синюю полоску, то на второй - жакет и брюки цвета крем-брюле.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Звездная пара, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, в семье которых в октябре 2020 года появился третий малыш, охотно позировали фотографам. Певица примерила белоснежное мини с пышными рукавами и дополнила нежный образ алым клатчем. Пресняков появился в костюме в total black и обнимал спутницу за талию.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Не упустил шанса блеснуть интересным нарядом и поп-король российской эстрады Филипп Киркоров, который появился на церемонии в костюме с золотом. Недавно расставшийся с телеведущей Ольги Бузовой Давид Манукян предстал в образе истинного джентльмена. Он стал одним из обладателей статуэтки «Прорыв года», о чем сообщил в блоге.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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