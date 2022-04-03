Тодоренко призналась, как ей удалось скрывать беременность на шоу «Маска»

«Я в принципе ничего не скрывала, сижу здесь и сижу. Даже Филипп только к пятой программе обратил внимание: “Ты что, беременна?” А я живот стояла чесала,» — вспоминает Регина. Тогда она отшутилась тем, что просто поправилась.

Прошло время и звезда скрыть свою беременность уже не пытается. На съемках программы, продолжая традицию с образами великих женщин, Регина появилась в роскошном платье. «А кто ты сегодня?» — поинтересовался Киркоров. «Беременная мать», — шутит Тодоренко. На сей раз она примерила на себя образ с картины Густава Климта.

Фото и видео: соцсети, Global Look Press