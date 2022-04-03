Тодоренко призналась, как ей удалось скрывать беременность на шоу «Маска»
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Фото: Комсомольская Правда/Global Look Press
Регина Тодоренко и Влад Топалов с нетерпением ожидают появления на свет второго ребенка. У пары уже есть 3-летний сын Михаил. Рождение братика или сестрички намечено на май. Тодоренко довольно долго скрывала свою беременность. Лишь во время последнего эфира шоу «Маска» Регина продемонстрировала округлившийся животик под розовым платьем.
В эксклюзивном материале Starhit, звезда рассказала о том, как ей удавалось скрывать беременность от коллег по шоу «Маска». Звезда признается, что коллеги не сразу заметили округлившиеся формы.
«Я в принципе ничего не скрывала, сижу здесь и сижу. Даже Филипп только к пятой программе обратил внимание: “Ты что, беременна?” А я живот стояла чесала,» — вспоминает Регина. Тогда она отшутилась тем, что просто поправилась.
Прошло время и звезда скрыть свою беременность уже не пытается. На съемках программы, продолжая традицию с образами великих женщин, Регина появилась в роскошном платье. «А кто ты сегодня?» — поинтересовался Киркоров. «Беременная мать», — шутит Тодоренко. На сей раз она примерила на себя образ с картины Густава Климта.
Фото и видео: соцсети, Global Look Press