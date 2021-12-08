Тодоренко попала в больницу — она в плохом состоянии: «Пропал голос, и кружится голова»

Телеведущая переживает из-за того, что все вышеперечисленные симптомы указывают на заболевание коронавирусной инфекцией. «Радует одно — первый тест на ковид пришел отрицательный, сейчас жду второй», — сообщает она. Также Тодоренко волнуется за своих коллег, с которыми работала на одной площадке в тесном контакте — ведь она могла их заразить.

Несмотря на то что супруга Влада Топалова разговаривает с большим трудом, она искренне поблагодарила поклонников за поддержку и сочувствие. «Надеюсь, все будет хорошо! Спасибо вам, мы справимся», — обратилась она к подписчикам.