Тодоренко попала в больницу — она в плохом состоянии: «Пропал голос, и кружится голова»
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Экс-ведущая «Орла и решки» пожаловалась на ухудшившееся состояние своего здоровья, из-за чего она оказалась в больнице. «Есть пара моментов: голос почему-то пропал — очень режет в горле, когда встаю с кровати — кружится голова, такое состояние слабости — температура держится», — делится она со своей аудиторией в Instagram. Также Регина отметила, что у нее ломит все тело и она испытывает боли в области груди.
Телеведущая переживает из-за того, что все вышеперечисленные симптомы указывают на заболевание коронавирусной инфекцией. «Радует одно — первый тест на ковид пришел отрицательный, сейчас жду второй», — сообщает она. Также Тодоренко волнуется за своих коллег, с которыми работала на одной площадке в тесном контакте — ведь она могла их заразить.
Несмотря на то что супруга Влада Топалова разговаривает с большим трудом, она искренне поблагодарила поклонников за поддержку и сочувствие. «Надеюсь, все будет хорошо! Спасибо вам, мы справимся», — обратилась она к подписчикам.
Фото: Instagram, Global Look press