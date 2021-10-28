Тодоренко перенесла тяжелую операцию на позвоночнике: «15 лет молчу о своей болезни»

Тодоренко в 14 лет страдала сложной степенью сколиоза, и на тот момент хирурги могли предложить матери звезды лишь провести сложную операцию на позвоночнике. Ведущей внедрили в спину 24 шурупа и штифта, после которых около года необходимо было восстановление.

Тодоренко рассказала, что многие годы никому не рассказывала о пережитом в подростковом возрасте, так как не хотела казаться слабой. Звезда боролась со своим диагнозом и намерено нарушала запреты врачей, особенно на съемках «Орла и решки». «Будущие 15 лет молчу о своей болезни, боюсь показаться не такой как все, боюсь жалости к себе, боюсь показаться слабой. Я намеренно на протяжении 8 лет работы в тревел-шоу делаю все, что запрещено для людей со сложной степенью сколиоза: начиная с обуви на высоком каблуке, перелетов по 20 часов в положении «зю», рюкзака 15 кг, заканчивая экстремальными видами спорта: прыжками с парашютом, прыжками на тарзанке со 111 метров, погружением с баллоном, серфингом, фигурным катанием и тд».

Регина признается, что до сих пор мучается от болей в спине и отвлечь от этого ее может только работа.