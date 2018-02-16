«Точка отсчета, судьба»: Максим Фадеев показал архивное видео своего выступления

Максим Фадеев редко показывает свои снимки и видео, снятые в молодости. Но на днях он все-таки отступил от этого правила и выложил в свой микроблог ролик с конкурса «Ялта-90», на котором он исполняет кавер на композицию «Джулия» группы «А-Студио».

Макса просто не узнать: он стройный и подтянутый, задорно улыбается и поет в своей неповторимой манере.