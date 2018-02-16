«Точка отсчета, судьба»: Максим Фадеев показал архивное видео своего выступления
Максим Фадеев редко показывает свои снимки и видео, снятые в молодости. Но на днях он все-таки отступил от этого правила и выложил в свой микроблог ролик с конкурса «Ялта-90», на котором он исполняет кавер на композицию «Джулия» группы «А-Студио».
Макса просто не узнать: он стройный и подтянутый, задорно улыбается и поет в своей неповторимой манере.
«Я отрицаю музыкантов, которые сознательно закапывают свой талант. Тех, что ждут манны небесной, не стараясь развиваться. В 89-м волею судеб меня отправили выступать на конкурс молодых исполнителей «Ялта-90». На этом видео я пою песню А’Студио - «Джулия». В итоге, занял третье место и даже получил хорошую по тем временам сумму - целых 500 рублей! После этого мне начали приходить заказы на джинглы, заставки, музыку для рекламы... Точка отсчета. Судьба!» — так прокомментировал Фадеев этот ролик. А как вам продюсер и певец в молодости?
Фото: Instagram