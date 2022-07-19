То еще зрелище: Тодоренко призналась, что рожала на глазах у мужа и маленького сына

Ставшая во второй раз мамой Регина Тодоренко раскрыла пикантные подробности вторых родов. По словам супруги Влада Топалова, рожала она дома в надувном бассейне. При этом каждое свое действие или схватку телеведущая фиксировала на видео, чтобы потом поделиться эмоциями с поклонниками.

В своем Telegram-канале Тодоренко пояснила, что за процессом внимательно следили ее супруг и старший сын. «Я мечтала, чтобы малыша мы встретили всей семьей. К этому событию готовила Мишку. Я не знала наверняка, по какому сценарию будут развиваться мои роды, но в голове держала визуализацию того, что хочу: водные роды, рядышком со мной муж и сын в ожидании нового человека», — уточнила телеведущая. Также она рассказала, что заранее предупредила трехлетнего сынишку о различных дыхательных практиках, чтобы он не пугался. Но, как оказалось, ребенок отнесся к этому как к игровому процессу: «Ему нравилась мамина игра в воздушный шарик».