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Титул под угрозой: победителю «Евровидения» придется сдать тест на вещества

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Maneskin

Фото: @maneskinofficial

Несмотря на объяснения, он решил сдать тест и доказать свою невиновность.

На конкурсе «Евровидение» произошел очередной скандал — сразу после победы триумфатора заподозрили в употреблении наркотиков.

Вокалист победившей группы Måneskin Дамиано Давид, во время объявления результатов наклонился к столу — после того, как видео попало в Сеть, все решили, что музыкант употребил вещества.

В социальных сетях сразу начали иронизировать по этому поводу — против коронавируса меры безопасности приняли, а против наркотиков нет.

Сам Домиано заявил, что ничего не употребляет. Просто его товарищ разбил стакан, а он наклонился поднять.

«Гитарист Томас Рагги разбил стакан. Я не употребляю наркотики. Ребята, пожалуйста, не говорите такого», — объясняет он.

Чтобы доказать свою невиновность, музыкант решил самостоятельно сдать тест на вещества.

В Европейском вещательном союзе с этим еще не разобрались — заявили, что изучают видео. Также в Сети пошел слух, что на столе команды действительно обнаружились осколки.

Фото: Instagram Maneskin, Global Look Press

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