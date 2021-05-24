Титул под угрозой: победителю «Евровидения» придется сдать тест на вещества

На конкурсе «Евровидение» произошел очередной скандал — сразу после победы триумфатора заподозрили в употреблении наркотиков.

Вокалист победившей группы Måneskin Дамиано Давид, во время объявления результатов наклонился к столу — после того, как видео попало в Сеть, все решили, что музыкант употребил вещества.

В социальных сетях сразу начали иронизировать по этому поводу — против коронавируса меры безопасности приняли, а против наркотиков нет.

Сам Домиано заявил, что ничего не употребляет. Просто его товарищ разбил стакан, а он наклонился поднять.

«Гитарист Томас Рагги разбил стакан. Я не употребляю наркотики. Ребята, пожалуйста, не говорите такого», — объясняет он.

Чтобы доказать свою невиновность, музыкант решил самостоятельно сдать тест на вещества.

В Европейском вещательном союзе с этим еще не разобрались — заявили, что изучают видео. Также в Сети пошел слух, что на столе команды действительно обнаружились осколки.