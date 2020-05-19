Тину Канделаки в дерзком топе, «странной» обуви и с ободком на голове сравнили с Жанной Агузаровой
Фото: Instagram Тины Канделаки
Яркая внешность и стройная фигура Тины Канделаки позволяют ей экспериментировать с образом. Новый «лук», который она продемонстрировала в блоге, стал неожиданностью для многих ее подписчиков. Необычные босоножки, смелый топ, плащ, ободок, солнцезащитные очки — в таком виде журналистка и телеведущая решила порассуждать о выпускном, которого из-за пандемии коронавируса могут лишиться многие школьники и студенты.
«Безумно обидно за тех, кто поступает в университеты, ведь если даты перенесут, дети могут потерять год своей студенческой жизни. Торжественные и такие cентиментальные выпускные отменены, а это означает лишь то, что у ребят даже нет возможности попрощаться со школой. Сегодня вспоминала свой выпускной в Грузии, такие моменты остаются в памяти навсегда. Помню свое платье цвета электрик с отливом, которое мама мне купила с рук, потому что мы не могли зайти в чековый магазин: не было ни чеков, ни возможностей. Мы долго не могли найти туфли, в итоге нашли ярко-розовые. Жалко, что у меня не сохранились фотографии. Если бы вы меня увидели, то точно лучшей толстой кандидатки на звание участницы группы "Комбинация" было бы сложно представить. Вот так, в малиновой помаде, в малиновых лодочках и в электрик-платье я почетно пришла на банкет, на котором провела ровно 3 часа: ни поцеловалась, ни напилась — и гордо ушла домой. Наряд мой никем оценен не был», — поделилась Тина.
«Тина... восхищаюсь», «Какой образ», «Дерзкая», «Вы в очень хорошей форме, скажите, пожалуйста, как у вас это получается?», «Тина, Вы всегда круто выглядите», «Откровенно, но не пошло», «Очень сексуальная!!!!!», «На стиле», — хвалят одни.
«На фото Жанна Агузарова», «К чему полуголая грудь?», «Зачем Вы надели эти странные туфли? Вы что, действительно считаете, что это красиво?», «О боги, какие огромные ступни ног», «Почему это дурацкая обувь вернулась в моду. Я в таких на школьный выпускной ходила. Мне они кажутся смешными», — критикуют другие.
А вы помните свой выпускной?
Фото и видео: Instagram
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