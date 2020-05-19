Тину Канделаки в дерзком топе, «странной» обуви и с ободком на голове сравнили с Жанной Агузаровой

Яркая внешность и стройная фигура Тины Канделаки позволяют ей экспериментировать с образом. Новый «лук», который она продемонстрировала в блоге, стал неожиданностью для многих ее подписчиков. Необычные босоножки, смелый топ, плащ, ободок, солнцезащитные очки — в таком виде журналистка и телеведущая решила порассуждать о выпускном, которого из-за пандемии коронавируса могут лишиться многие школьники и студенты.

«Безумно обидно за тех, кто поступает в университеты, ведь если даты перенесут, дети могут потерять год своей студенческой жизни. Торжественные и такие cентиментальные выпускные отменены, а это означает лишь то, что у ребят даже нет возможности попрощаться со школой. Сегодня вспоминала свой выпускной в Грузии, такие моменты остаются в памяти навсегда. Помню свое платье цвета электрик с отливом, которое мама мне купила с рук, потому что мы не могли зайти в чековый магазин: не было ни чеков, ни возможностей. Мы долго не могли найти туфли, в итоге нашли ярко-розовые. Жалко, что у меня не сохранились фотографии. Если бы вы меня увидели, то точно лучшей толстой кандидатки на звание участницы группы "Комбинация" было бы сложно представить. Вот так, в малиновой помаде, в малиновых лодочках и в электрик-платье я почетно пришла на банкет, на котором провела ровно 3 часа: ни поцеловалась, ни напилась — и гордо ушла домой. Наряд мой никем оценен не был», — поделилась Тина.