Тина Тернер: как королева рок-н-ролла пережила страшные трагедии, и кто делает ее счастливой

Анна Мэй, которую тянуло к музыке, уговаривала Айка разрешить ей выступать с ним и его группой, но Тернер все время отказывал. Однако 18-летняя девушка не отставала, настаивая на своем. К тому же за нее заступался саксофонист коллектива Рэймонд Хилл. В итоге Анна влюбилась в заступника и в 19 лет родила от него сына Крейга.

Однажды на студию не явился певец, который должен был записать песню A Fool in Love. Тогда это сделала Анна Мэй. Композиция стала хитом. Айк придумал для девушки новый и, как ему казалось, более звучный псевдоним Тина Тернер. Вскоре между ним и молодой певицей возникли чувства, а в 1962 году они поженились.

Тина в одночасье стала многодетной матерью: в семье росли два сына Айка от предыдущих отношений, старший ребенок певицы и ее с Айком сын Рональд.

Тина год за годом становилась все более профессиональной и самобытной певицей, не похожей ни на кого. Ее дуэт с мужем Ike & Tina Turner Revue становился все более популярным.

Их энергичная кавер-версия на песню Proud Mary группы Creedence Clearwater Revival имела огромный успех и заняла первые строчки в хит-парадах. Артисты за сингл получили «Грэмми» в номинации «Лучшее вокальное исполнение дуэтом или группой в стиле ритм-н-блюз».