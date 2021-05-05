Тина Тернер: как королева рок-н-ролла пережила страшные трагедии, и кто делает ее счастливой
Фото: Supplied by FilmStills.net brother bear/ Global Look press
Та, кого все знают под именем Тина Тернер, родилась с именем Анна Мэй Буллок 26 ноября 1939 года. Отец будущей звезды был баптистом, фермером и работал на заводе. Мать трудилась там же. В семье росла еще старшая дочь Руби. Родители Анны развелись, когда ей было 10 лет, и воспитанием девочек занялась бабушка.
После переезда из родного Натбуша в Сент-Луис Анна и Руби стали часто ходить по ночным клубам. Там Анна Мэй впервые увидела человека, который одновременно сделал ее звездой, но и принес много горя — одного из основателей рок-н-ролла Айка Тернера.
Фото: DPA
Анна Мэй, которую тянуло к музыке, уговаривала Айка разрешить ей выступать с ним и его группой, но Тернер все время отказывал. Однако 18-летняя девушка не отставала, настаивая на своем. К тому же за нее заступался саксофонист коллектива Рэймонд Хилл. В итоге Анна влюбилась в заступника и в 19 лет родила от него сына Крейга.
Однажды на студию не явился певец, который должен был записать песню A Fool in Love. Тогда это сделала Анна Мэй. Композиция стала хитом. Айк придумал для девушки новый и, как ему казалось, более звучный псевдоним Тина Тернер. Вскоре между ним и молодой певицей возникли чувства, а в 1962 году они поженились.
Тина в одночасье стала многодетной матерью: в семье росли два сына Айка от предыдущих отношений, старший ребенок певицы и ее с Айком сын Рональд.
Тина год за годом становилась все более профессиональной и самобытной певицей, не похожей ни на кого. Ее дуэт с мужем Ike & Tina Turner Revue становился все более популярным.
Их энергичная кавер-версия на песню Proud Mary группы Creedence Clearwater Revival имела огромный успех и заняла первые строчки в хит-парадах. Артисты за сингл получили «Грэмми» в номинации «Лучшее вокальное исполнение дуэтом или группой в стиле ритм-н-блюз».
Хиты дуэта выходили один за другим, но популярность Айка и Тины рухнула, когда музыкант перестал контролировать свою привязанность к наркотикам. Тернер управлял коллективом жестко, из-за чего в группе была большая текучка — музыканты не задерживались надолго, сменяя друг друга.
В 1970-е годы и брак, и карьера Тернеров оказались под угрозой. В 1976 году в разгар турне Тина, прихватив всех четверых детей, сбежала от мужа с несколькими центами в кармане и кредиткой. Она понимала, что из-за нее тур сорвался, и ей по условиям договора придется выплатить немалые штрафы. Но решения она не изменила.
Несколько месяцев она скрывалась от деспотичного мужа, прячась с четырьмя мальчишками у друзей.
Позже в интервью артистка призналась, что все 16 лет отношений терпела домашнее насилие от мужа, что не раз ее посещали мысли о суициде. Справиться с душевными ранами и депрессией ей помогла буддистская вера, которую она приняла за пару лет до побега от супруга.
Развод завершился в 1978 году. Тине остались только долги и штрафы за сорванное турне, сценическое имя и дети. Хотя Айк и пытался в суде доказать, что она плохо влияет на сыновей-подростков, суд встал на ее сторону. На этом Тернер оборвала все общение с экс-мужем. И когда он скончался в 2007 году, представитель артистки заявил, что комментариев по этому поводу не будет, так как певица не общалась с ним 35 лет.
Фото: East News
После развода Тина Тернер начала суперуспешную сольную карьеру. Она подписывала контракты с разными звукозаписывающими студиями, выпускала синглы и альбомы, поднимавшиеся на верхние строчки хит-парадов.
Но на удивление в 1980-е в США ее считали непродаваемой артисткой, а в Европе и Азии ее популярность росла день за днем.
В 1984 году Тернер записала диск Private Dancer, распроданный тиражом в 11, а по некоторым источникам, в 20 млн копий. Альбом стал самым коммерчески успешным в карьере певицы. Им она в очередной раз заявила о себе и триумфально вернулась на сцену после некоторого забвения.
Через год она отправилась в свое первое мировое турне. Вскоре Тернер сыграла в фильме «Безумный Макс 3» и исполнила саундтрек к фильму, получивший номинацию на «Грэмми» и «Золотой глобус».
Всего в копилке артистки 8 премий «Грэмми», звание королевы рок-н-ролла и одной из лучших танцовщиц мира, а также несколько мировых рекордов.
16 января 1988 года Тина попала в Книгу рекордов Гиннесса за выступление перед самой большой платной аудиторией. Послушать ее концерт на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро собрались более 188 тысяч человек.
История творческих и личных отношений Тины и Айка Тернер легли в основу художественного фильма «На что способна любовь». Исполнители главных ролей Лоуренс Фишберн и Анджела Бассетт получили номинации на «Оскар», хотя фильм получил смешанные отзывы критиков.
В 1995 году Тернер записала трек для фильма о Джеймсе Бонде — GoldenEye, написанный музыкантами группы U2 Боно и Эджем. Сингл стал мировым хитом, также как и дуэт с Эросом Рамазотти — Cose della Vita.
2000-е годы были такими же успешными в карьере Тины Тернер, как и предыдущие десятилетия. В начале миллениума 60-летняя королева рок-н-ролла отправилась в одно из самых успешных турне в карьере. Сообщения о том, что артистка завершает 40-летнюю карьеру подогрели интерес к ее концертам, и тур собрал более 100 млн долларов.
Позже Тина вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса как сольный исполнитель, продавший самое большое количество билетов на свои концерты в истории музыки.
Весной 2021 года вышел документальный фильм о Тернер «Тина». В нем она заявила, что завершает карьеру, что хочет провести остаток жизни вне сцены. Но в то же время она намерена попрощаться с американскими слушателями, выступив перед ними.
Певица уже много лет живет в Европе. Сначала она с мужем, музыкальным продюсером Эрвином Бахом, переехала в Лондон, затем — в Кельн, Ниццу и наконец в Швейцарию. Супруги живут в районе Цюриха. Тина получила гражданство этой страны, отказавшись от американского.
Интересно, что перед тем как пожениться, Тина и Эрвин были вместе 27 лет. Их свадьба состоялась 15 июля 2013 года. Недавно артистка призналась, что романтика в их отношениях до сих пор сохранилась, и муж все еще пишет ей романтические письма.
В фильме «Тина» Тернер назвала свою жизнь жесткой. «Нельзя сказать, что я прожила хорошую жизнь. Плохое недостаточно компенсировалось хорошим», — сказала она.
На долю певицы выпало немало испытаний: жизнь с первым мужем-тираном, самоубийство старшего сына в 2018 году, перенесенный всего через три недели после свадьбы с Бахом инсульт. В 2016-м ей диагностировали рак кишечника. Сначала Тернер лечилась народными средствами, но это ухудшило состояние ее здоровье, и у артистки развилась полная почечная недостаточность. Потребовалась пересадка: донором стал муж Эрвин Бах, пожертвовавший своим органом ради любимой женщины.
Долгое время Тернер боролась с побочными эффектами после операции, так как организм пытался отторгнуть чужой орган.
Теперь Тина Тернер уходит на заслуженный отдых. Последним ее выступлением станет концерт на Бродвее, после чего она полностью посвятит себя счастливой семейной жизни.
Фото и видео: Instagram, Charlie Gates, youtube-каналы Tina Turner Official и ErosRamazzotti, DPA, East News, imago stock&people, Horst Galuschka, ChinaFotoPress, Keystone Pictures USA, Georg Wendt, Ursula Duren, Supplied by FilmStills.net brother bear, Christian Charisius/ Global Look press, Getty Images
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