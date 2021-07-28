Тина Канделаки рассказала, почему она не может выйти замуж за олигарха
Тина Канделаки стала гостьей нового выпуска шоу «Стрелец Молодец» и поговорила с ведущей о современном футболе, Ксении Собчак и своем отношении к браку.
Телеведущая ответила на вопрос, который интересует всех, — почему ее дружба с Ксенией Собчак закончилась разладом? В свое время они были близкими подругами и даже отмечали день рождения в один день.
Однако в какой-то момент дружба прервалась — многие решили, что это произошло из-за совместного бизнеса, который они планировали.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @tina_kandelaki
По словам Канделаки, разрыв произошел из-за недопонимания. Ее заподозрили в отношениях с Сергеем Капковым, с которым, по словам Тины, на тот момент встречалась Ксения, хотя встреча, на которой их видели, была дружеской. После этого Канделаки уже не могла всерьез воспринимать Собчак.
«Если человек не доверяет мне в самом главном, то как он может доверять мне во всем остальном? И о каком бизнесе вы говорите?».
«В современном мире нет ничего важнее доверия. Если тебе человек не доверяет, ты его не можешь завоевать. Люди вообще очень недоверчивые, особенно в нашей среде».
Канделаки прокомментировала и свой предполагаемый роман с Сулейманом Керимовым, вместе с которым попала в аварию в Ницце, и добавила, что ввиду своего характера просто не могла быть женой олигарха.
«Попала я с ним в эту аварию, мы были товарищами и тогда, и сейчас. В 45 я точно могу себе позволить сказать: "Да, был роман, да, было красиво!". Но не было романа. Я правда попала с ним в аварию — в жуткую, страшную, никому не пожелаю. Он никогда не был в меня влюблен», — рассказала Канделаки.
«Я классическая карьеристка. Для меня работа — это все. Я счастливая женщина, что родила детей в достаточно раннем возрасте, мне их помогали вырастить. Я делала все, чтобы уделить им как можно больше внимания. Но для меня всегда вначале работа. Я прихожу домой, падаю и засыпаю мгновенно. У такого типа людей приоритеты определены давно. Я никогда бы не смогла быть ни с каким олигархом. В мой график надо попасть, потому что я столько всего делаю», — объяснила она.
Фото: Instagram Тины Канделаки
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