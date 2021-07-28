Тина Канделаки рассказала, почему она не может выйти замуж за олигарха

«Если человек не доверяет мне в самом главном, то как он может доверять мне во всем остальном? И о каком бизнесе вы говорите?».

«В современном мире нет ничего важнее доверия. Если тебе человек не доверяет, ты его не можешь завоевать. Люди вообще очень недоверчивые, особенно в нашей среде».

Канделаки прокомментировала и свой предполагаемый роман с Сулейманом Керимовым, вместе с которым попала в аварию в Ницце, и добавила, что ввиду своего характера просто не могла быть женой олигарха.

«Попала я с ним в эту аварию, мы были товарищами и тогда, и сейчас. В 45 я точно могу себе позволить сказать: "Да, был роман, да, было красиво!". Но не было романа. Я правда попала с ним в аварию — в жуткую, страшную, никому не пожелаю. Он никогда не был в меня влюблен», — рассказала Канделаки.

«Я классическая карьеристка. Для меня работа — это все. Я счастливая женщина, что родила детей в достаточно раннем возрасте, мне их помогали вырастить. Я делала все, чтобы уделить им как можно больше внимания. Но для меня всегда вначале работа. Я прихожу домой, падаю и засыпаю мгновенно. У такого типа людей приоритеты определены давно. Я никогда бы не смогла быть ни с каким олигархом. В мой график надо попасть, потому что я столько всего делаю», — объяснила она.