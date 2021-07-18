Тина Канделаки против антипрививочников: ведущая трижды сделала вакцину от ковида

«Прививка поможет вам избежать как минимум тяжелого течения болезни при заражении самым опасным из известных дельта-штаммом. Будьте, пожалуйста, современными тогда, когда это особенно нужно. Пить БАДы по совету блогера, принимать решения с помощью карт Таро, покупать вино в пакетах миллениалы почему-то не боятся. Глупо в условиях мировой пандемии надеяться на спасение с помощью карты желаний», — добавила ведущая.

Канделаки сделала вакцину одной из первых, как только препарат появился в доступе. После этого Тина сдала тест на антитела и получила неудовлетворительный результат. Ведущая приняла решение поставить прививку в третий раз.

Журналистка сообщает, что чувствует себя прекрасно и всем советует отнестись к своему здоровью серьезно, вовремя сдавать тесты и анализы.