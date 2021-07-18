Тина Канделаки против антипрививочников: ведущая трижды сделала вакцину от ковида
Грузино-российская телеведущая Тина Канделаки не поддерживает взгляды людей, которые не хотят вакцинироваться.
«Все эпидемии в истории были побеждены всеобщей вакцинацией. Коллективный иммунитет – залог безопасности миллионов людей. Если у вас нет медицинских противопоказаний, то прививку нужно сделать безотлагательно. Это не вопрос получения QR-кода для кафе. Это вопрос вашего здоровья», — заявила ведущая, как сообщает «7Дней».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @tina_kandelaki/Instagram
Звезде приходиться часто контактировать с людьми по работе и она не хочет подвергать их здоровье риску.
«Прививка поможет вам избежать как минимум тяжелого течения болезни при заражении самым опасным из известных дельта-штаммом. Будьте, пожалуйста, современными тогда, когда это особенно нужно. Пить БАДы по совету блогера, принимать решения с помощью карт Таро, покупать вино в пакетах миллениалы почему-то не боятся. Глупо в условиях мировой пандемии надеяться на спасение с помощью карты желаний», — добавила ведущая.
Канделаки сделала вакцину одной из первых, как только препарат появился в доступе. После этого Тина сдала тест на антитела и получила неудовлетворительный результат. Ведущая приняла решение поставить прививку в третий раз.
Журналистка сообщает, что чувствует себя прекрасно и всем советует отнестись к своему здоровью серьезно, вовремя сдавать тесты и анализы.
Фото и видео: Instagram
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