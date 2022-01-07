Тина Канделаки показала, в чем встречала Рождество
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @tina_kandelaki
Тина Канделаки поделилась видео, которое сняла во дворе своего загородного дома. Под новогоднюю музыку телеведущая выходит из двери, на которой висит рождественский венок. Для прогулки по двору Тинатин Гивиевна выбрала кожаные черные брюки палаццо, зеленую шубку из натурального меха, а также фиолетовый шарф. В ушах звезды можно заметить необычного цвета серьги-кольца.
Подписчики звезды не могли не отметить, как идет Тине этот образ. «Красивая шубка!», «Тина как всегда идеально выглядит», «Сиреневый цвет вам очень идёт», — прокомментировали наряд фолловеры.
Тина поздравила своих поклонников с Рождеством и отметила, что погода на праздниках выдалась отличная.
«С Рождеством Христовым, друзья! Это волшебный день для всех православных людей. Мы верим, что Рождество обязательно станет залогом чего-то прекрасного. Мои дорогие подписчики — все те, кто отмечает этот праздник! Берегите себя. Благодати вам. Здоровья вашим семьям. Пусть этот прекрасный рождественский настрой сохраняется в вас в течение всего года», — пожелала Тина Канделаки.
В инстаграм Тина часто публикует свои образы, а также устраивает голосование для подписчиков, расспрашивая их, какой наряд звезды понравился больше. В галерее мы собрали несколько последний образов телеведущей — пишите в комментариях, какой из них понравился вам больше.
Фото: Instagram