Тина Канделаки показала, в чем встречала Рождество

Тина поздравила своих поклонников с Рождеством и отметила, что погода на праздниках выдалась отличная.

«С Рождеством Христовым, друзья! Это волшебный день для всех православных людей. Мы верим, что Рождество обязательно станет залогом чего-то прекрасного. Мои дорогие подписчики — все те, кто отмечает этот праздник! Берегите себя. Благодати вам. Здоровья вашим семьям. Пусть этот прекрасный рождественский настрой сохраняется в вас в течение всего года», — пожелала Тина Канделаки.

В инстаграм Тина часто публикует свои образы, а также устраивает голосование для подписчиков, расспрашивая их, какой наряд звезды понравился больше. В галерее мы собрали несколько последний образов телеведущей — пишите в комментариях, какой из них понравился вам больше.