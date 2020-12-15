passion.ru

Тина Канделаки показала стройную фигуру в черном платье с перьями: «Вы богиня»

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Тина Канделаки

Фото: www.instagram.com/tina_kandelaki/

Фотографии в изысканном образе получили много одобрительных комментариев от подписчиков телеведущей.

Тина Канделаки представила на суд своих поклонников новый стильный образ. На этот раз телеведущая примерила очень элегантное вечернее платье черного цвета по фигуре с открытыми плечами. Верх платья украшен перьями, а фасон акцентируют внимание на талии — ее подчеркивает тонкий ремень.

Стоит отметить длинные серьги, которые делают образ более вечерним и изысканным.

«Фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» никогда еще не был так актуален. ⠀ Сколько повторений этой истории ждет нас в новогоднюю ночь... Выходить из дома не стоит — и как теперь развлекаться? ⠀ Разумеется, оказаться в чужой квартире. С незнакомыми людьми, оскорбляя заливную рыбу, принимая душ в пальто и разрушая чью-нибудь жизнь ради собственного счастья. ⠀ «Если у вас нету дома... ковиды ему не страшны»)», — делится настроением Тина.

Новая фотография собрала много комплиментов от подписчиков:

«Вот это фигура! Не зря трудилась. Красота », «Платье огонь», «Тина, ты, как всегда неотразима», «Вы богиня», «Шикарное платье, вам очень хорошо», «Красота неземная!!!», «Боже, какая Вы красавица».

Фото и видео: Instagram Тины Канделаки

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!