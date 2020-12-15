Тина Канделаки показала стройную фигуру в черном платье с перьями: «Вы богиня»

Тина Канделаки представила на суд своих поклонников новый стильный образ. На этот раз телеведущая примерила очень элегантное вечернее платье черного цвета по фигуре с открытыми плечами. Верх платья украшен перьями, а фасон акцентируют внимание на талии — ее подчеркивает тонкий ремень.

Стоит отметить длинные серьги, которые делают образ более вечерним и изысканным.

«Фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» никогда еще не был так актуален. ⠀ Сколько повторений этой истории ждет нас в новогоднюю ночь... Выходить из дома не стоит — и как теперь развлекаться? ⠀ Разумеется, оказаться в чужой квартире. С незнакомыми людьми, оскорбляя заливную рыбу, принимая душ в пальто и разрушая чью-нибудь жизнь ради собственного счастья. ⠀ «Если у вас нету дома... ковиды ему не страшны»)», — делится настроением Тина.

Новая фотография собрала много комплиментов от подписчиков:

«Вот это фигура! Не зря трудилась. Красота », «Платье огонь», «Тина, ты, как всегда неотразима», «Вы богиня», «Шикарное платье, вам очень хорошо», «Красота неземная!!!», «Боже, какая Вы красавица».