Тина Канделаки показала фотографию со взрослым красавчиком-сыном: «Он все хорошеет»

Тина Канделаки опубликовала совместную фотографию со своим взрослым сыном Леонтием, который сразу же покорил сердца ее поклонников – особенно женского пола. 18-летний красавец с легкостью мог бы сняться в одном из голливудских фильмов.

«Эпоха Гутенберга (книжная эпоха) безвозвратно прошла. Информация бомбардирует нас агрессивно и беспрерывно. Но наши дети прекрасно к ней адаптируются. Они быстрее мыслят, быстрее переключаются между задачами и легче делают новый сервис частью своей реальности. ⠀ Да, однообразие губит. Эрудиция еще никому не мешала, и наша задача — дать ребенку как можно больше вариантов для развития. И если вы не хотите потерять с ним контакт, попробуйте разделять его интересы. Закатывание глаз и постоянные упреки все только испортят», – рассуждает Тина о воспитании детей в подписи к посту.

Подписчики восхищаются симпатичным парнем и его молодой и красивой самой, и предлагают Леонтию сняться в кино:

«Тина, какие у Вас прекрасные дети! Радость для мамы!», «Боже , он хорошеет каждый день», «Тина, у вас дети как будто не ваши, голубоглазые такие. Очень красивые!», «Какие же вы красивые, сынуля гордость», «Это сын или муж??», «Какой красивый сын Ваш, Тина. Помню его еще ребенком».