Тина Канделаки показала честные кадры с фотосессий, которые не попадают в ее Instagram

Тина Канделаки рассказала подписчикам, как она делает фотографии для своего блога. Оказывается, все не всегда получается с первого раза.

«Если вы вдруг думаете, что для своих фотографий в Инстаграме я долго и мучительно позирую, это не так. Из-за плотного графика все происходит на лету. Так что неудачных кадров у меня хватает. И в сторону смотрю, и замечтаться могу, и на полуслове мой помощник меня ловит. В общем, вместо того чтобы немедленно удалять неудачные кадры (всем же нам свойственен этот рефлекс), я собрала свою коллекцию фейлов. Так постоим же вне моей зоны комфорта», — пишет Тина под подборкой смешных кадров.