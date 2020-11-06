Тина Канделаки показала честные кадры с фотосессий, которые не попадают в ее Instagram
Фото: www.instagram.com/tina_kandelaki/?hl=ru
Тина Канделаки рассказала подписчикам, как она делает фотографии для своего блога. Оказывается, все не всегда получается с первого раза.
«Если вы вдруг думаете, что для своих фотографий в Инстаграме я долго и мучительно позирую, это не так. Из-за плотного графика все происходит на лету. Так что неудачных кадров у меня хватает. И в сторону смотрю, и замечтаться могу, и на полуслове мой помощник меня ловит. В общем, вместо того чтобы немедленно удалять неудачные кадры (всем же нам свойственен этот рефлекс), я собрала свою коллекцию фейлов. Так постоим же вне моей зоны комфорта», — пишет Тина под подборкой смешных кадров.
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Если вы вдруг думаете, что для своих фотографий в Инстаграме я долго и мучительно позирую, это не так. ⠀ Из-за плотного графика все происходит на лету. Так что неудачных кадров у меня хватает. И в сторону смотрю, и замечтаться могу, и на полуслове мой помощник меня ловит. ⠀ В общем, вместо того, чтобы немедленно удалять неудачные кадры (всем же нам свойственен этот рефлекс), я собрала свою коллекцию фейлов. Так постоим же вне моей зоны комфорта 😜
Поклонники оценили честность и чувство юмора Канделаки:
«Последняя особенно порадовала», «А мне фото с собакой нравится! Прям живое», «Все же живые люди и разное бывает! Самое лучшее фото с собаками, просто супер! Собаки шикарные просто!», «Ой, Тина, ваши фейлы для кого-то супер-звезды», «Одно фото почему-то темное. Но вы прекрасны как всегда и ваши ноги очень красивые», «Лучшая) Приятно смотреть на настоящего человека», «Прекрасно, что у вас есть чувство юмора».
Фото и видео: Instagram Тины Канделаки
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