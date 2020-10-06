Тина Канделаки показала архивное фото, которое первым появилось в ее Instagram

Телеведущая Тина Канделаки показала архивное фото, с которого начался ее Instagram. По словам звезды, в предыдущий раз пост собрал чуть больше 600 лайков.

«10 лет назад появился Инстаграм. 10 лет спустя без него уже невозможно представить нашу жизнь. С этой фотографии началась моя лента. Здесь я на съемках одного популярного в то время бренда и +6-7 кг. Зато с длинными волосами) Тогда это фото собрало целых 676 лайков) Интересно, сколько соберёт теперь», — подписала пост Тина. Телеведущая спросила у своих подписчиков, как давно они пользуются Instagram.