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Тина Канделаки показала архивное фото, которое первым появилось в ее Instagram

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на прогуоке в Москве

Фото: www.instagram.com/tina_kandelaki/

Телеведущая рассказала, что в первый раз оно собрало около 600 лайков.

Телеведущая Тина Канделаки показала архивное фото, с которого начался ее Instagram. По словам звезды, в предыдущий раз пост собрал чуть больше 600 лайков.

«10 лет назад появился Инстаграм. 10 лет спустя без него уже невозможно представить нашу жизнь. С этой фотографии началась моя лента. Здесь я на съемках одного популярного в то время бренда и +6-7 кг. Зато с длинными волосами) Тогда это фото собрало целых 676 лайков) Интересно, сколько соберёт теперь», — подписала пост Тина. Телеведущая спросила у своих подписчиков, как давно они пользуются Instagram.

Подписчикам фото понравилось, и уже сейчас оно набрало больше 76 тысяч лайков.

«Когда 6-7кг были совсем не лишними» , «Тина, эти 6-7 кг вам очень даже к лицу!» , «В 2013 году, сначала подшучивала над теми кто там сидит и не регистрировалась...а потом меня затянуло, и теперь самое часто посещаемое приложение» , «Примерно год назад) узнаю какие-то новости, интересные для себя. Делюсь своими новостями с друзьями» , «Красивая! Я даже и не помню когда начала вести свой аккаунт в Инстаграмме!», «6,7.кг щас вам нехватка. 10 лет назад вы были мощная. Супер».

Фото и видео: Instagram Тины Канделаки

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