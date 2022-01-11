Тина Канделаки откровенно призналась, в каких качествах проигрывает своей красавице дочери

Канделаки призналась, что трудолюбие дочери вызывает у нее восторг, добавив, что у самой в юности такой дерзости и смелости не было.

«Ты являешься безусловным воплощением слов "дочь — это лучшая версия своей матери". Глядя на тебя, понимаешь: кровь — не вода. И когда я смотрю на тебя, то вижу, что в тебе есть все те качества, которых не хватало мне. Это правильно, ведь ты — продолжение меня, — отметила Канделаки то, в чем проигрывает дочери. — 22 в 2022 году — это смелая заявка на успех. Делай все, что ты считаешь нужным, правильным и важным для самой себя — в этом возрасте не должно быть никак иначе».

Напомним, что дочь и сына Тина Канделаки родила в браке с первым мужем, художником и предпринимателем Андреем Кондрахиным. Супруги развелись в 2010-м, а четыре года спустя телеведущая вышла замуж за бизнесмена и сотрудника «Ростеха» Василия Бровко, он младше жены на 12 лет.