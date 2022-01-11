Тина Канделаки откровенно призналась, в каких качествах проигрывает своей красавице дочери
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Фото: www.instagram.com/tina_kandelaki
Дочери Тины Канделаки Мелании исполнилось 22 года. Счастливая мать в день рождения наследницы опубликовала в Сети трогательный пост.
«Ты лучшее, что случилось в моей жизни за последние 22 года. Ты сильная, умная, мудрая, по-кавказски семейная и по-современному свободная и независимая. ⠀ Калейдоскоп этих качеств, которые редко сходятся в одном человеке, делает тебя абсолютно неповторимой женщиной. Ты уникальное сочетание традиций и современности. Ты собираешь и объединяешь всю нашу семью. Твое внимание к старшим, любовь к родным и близким, умение создавать семейный очаг вызывают у меня искреннее восхищение и гордость. Порой смотрю на тебя и понимаю, что даже я так не умею», — написала Тина в блоге.
Канделаки призналась, что трудолюбие дочери вызывает у нее восторг, добавив, что у самой в юности такой дерзости и смелости не было.
«Ты являешься безусловным воплощением слов "дочь — это лучшая версия своей матери". Глядя на тебя, понимаешь: кровь — не вода. И когда я смотрю на тебя, то вижу, что в тебе есть все те качества, которых не хватало мне. Это правильно, ведь ты — продолжение меня, — отметила Канделаки то, в чем проигрывает дочери. — 22 в 2022 году — это смелая заявка на успех. Делай все, что ты считаешь нужным, правильным и важным для самой себя — в этом возрасте не должно быть никак иначе».
Напомним, что дочь и сына Тина Канделаки родила в браке с первым мужем, художником и предпринимателем Андреем Кондрахиным. Супруги развелись в 2010-м, а четыре года спустя телеведущая вышла замуж за бизнесмена и сотрудника «Ростеха» Василия Бровко, он младше жены на 12 лет.
Фото и видео: Instagram