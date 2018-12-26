Тина Канделаки объяснила, почему ее дочь Меланию отчислили с факультета журналистики МГУ

«В уходящем году мои дети явно стали популярнее. Только мы пережили квартиру за 100 миллионов, подаренную на 16-летие Лео, теперь Меланию отчислили из МГУ. Простите, я не успела сообщить, что ребенок перевелся на факультет искусств по собственному желанию. Моя ошибка: я же должна держать в курсе тех коллег, кому лень поднять трубку и набрать в деканат. Но не переживайте, «коллеги», и, главное, не переработайте. Мелания перешла на другой факультет, декан факультета — Лободанов Александр Павлович. Мы продолжаем учебу, будем постепенно закрывать предметы и учиться искусству», — написала Канделаки в своем Telegram-канале и добавила, что журналистика все меньше остается в ранге профессий. «Это теперь хобби у всех, у кого есть телефон», — отметила телезвезда.