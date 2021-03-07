Тина Канделаки купила роскошные апартаменты на побережье Балтийского моря

Тина Канделаки похвасталась новой квартирой, которая находится в Калининградской области. Недвижимость она показала в Stories. Как сообщает интернет-издание «Клопс», апартаменты находятся в курортном городе Светлогорске, расположенном на побережье Балтийского моря. Как рассказала Тина: «Дорогие обладатели недвижимости во Франции, Италии, Испании. Мне вас очень жаль, вы еще долго не доедете до своей недвижимости». Она пояснила, что собирается снова побывать в городе на летних каникулах: «Это тот случай, когда можно только хвалиться недвижимостью в России. Тепло, красиво, солнышко греет». Она добавила, что скоро в жилом комплексе будут бассейн и спа-центр.